Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фенербахче не сумел выиграть перенесенный матч в Турции. Турнирная таблица
Чемпионат Турции
Самсунспор
17.09.2025 20:00 – FT 0 : 0
Касымпаша
Турция
18 сентября 2025, 14:23 | Обновлено 18 сентября 2025, 14:35
Фенербахче не сумел выиграть перенесенный матч в Турции. Турнирная таблица

Лидирует Галатасарай с 15 очками, Фенербахче идет вторым с 11 пунктами

Фенербахче не сумел выиграть перенесенный матч в Турции. Турнирная таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоялись три пропущенных матча в чемпионате Турции.

Фенербахче не сумел выиграть перенесенный матч против Аланьяспора (2:2), пропустив на 90+3 минуте.

Лидирует Галатасарай с 15 очками, Фенербахче идет вторым с 11 пунктами, Трабзонспор – третий (10).

Чемпионат Турции, 17 сентября

Фенербахче – Аланьяспор – 2:2

Голы: Семеду, 72, Эн-Несири, 76 – Кая, 18, Озденир, 90+3

Фатих Карагюмрюк – Истанбул Башакшехир – 0:2

Голы: Брнич, 65, Чинар, 69 (автогол)

Самсунспор – Касымпаша – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 5 5 0 0 15 - 1 22.09.25 20:00 Галатасарай - Коньяспор13.09.25 Эюпспор 0:2 Галатасарай30.08.25 Галатасарай 3:1 Ризеспор24.08.25 Кайсериспор 0:4 Галатасарай15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай 15
2 Фенербахче 5 3 2 0 9 - 4 21.09.25 20:00 Касымпаша - Фенербахче17.09.25 Фенербахче 2:2 Аланьяспор14.09.25 Фенербахче 1:0 Трабзонспор31.08.25 Генчлербирлиги 1:3 Фенербахче23.08.25 Фенербахче 3:1 Коджаелиспор16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче 11
3 Трабзонспор 5 3 1 1 4 - 2 20.09.25 20:00 Трабзонспор - Газиантеп14.09.25 Фенербахче 1:0 Трабзонспор31.08.25 Трабзонспор 1:1 Самсунспор24.08.25 Трабзонспор 1:0 Антальяспор18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор 10
4 Гёзтепе 5 2 3 0 7 - 2 19.09.25 20:00 Гёзтепе - Бешикташ14.09.25 Кайсериспор 1:1 Гёзтепе29.08.25 Гёзтепе 1:1 Коньяспор22.08.25 Карагюмрюк 0:2 Гёзтепе16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе 9
5 Антальяспор 5 3 0 2 6 - 5 20.09.25 20:00 Антальяспор - Кайсериспор13.09.25 Самсунспор 1:2 Антальяспор30.08.25 Антальяспор 1:2 Карагюмрюк24.08.25 Трабзонспор 1:0 Антальяспор17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша 9
6 Газиантеп 5 3 0 2 7 - 9 20.09.25 20:00 Трабзонспор - Газиантеп14.09.25 Газиантеп 2:0 Коджаелиспор30.08.25 Касымпаша 2:3 Газиантеп23.08.25 Газиантеп 2:1 Генчлербирлиги17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай 9
7 Аланьяспор 5 2 2 1 7 - 5 21.09.25 17:00 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор17.09.25 Фенербахче 2:2 Аланьяспор13.09.25 Коньяспор 1:2 Аланьяспор31.08.25 Аланьяспор 2:0 Бешикташ25.08.25 Эюпспор 2:1 Аланьяспор16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор 8
8 Самсунспор 5 2 2 1 5 - 4 21.09.25 20:00 Самсунспор - Карагюмрюк17.09.25 Самсунспор 0:0 Касымпаша13.09.25 Самсунспор 1:2 Антальяспор31.08.25 Трабзонспор 1:1 Самсунспор16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги 8
9 Коньяспор 4 2 1 1 9 - 4 22.09.25 20:00 Галатасарай - Коньяспор13.09.25 Коньяспор 1:2 Аланьяспор29.08.25 Гёзтепе 1:1 Коньяспор17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор 7
10 Бешикташ 3 2 0 1 4 - 4 19.09.25 20:00 Гёзтепе - Бешикташ13.09.25 Бешикташ 2:1 Истанбул Башакшехир31.08.25 Аланьяспор 2:0 Бешикташ17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор 6
11 Истанбул Башакшехир 4 1 2 1 4 - 3 21.09.25 17:00 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор17.09.25 Карагюмрюк 0:2 Истанбул Башакшехир13.09.25 Бешикташ 2:1 Истанбул Башакшехир31.08.25 Истанбул Башакшехир 0:0 Эюпспор17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор 5
12 Касымпаша 5 1 1 3 4 - 6 21.09.25 20:00 Касымпаша - Фенербахче17.09.25 Самсунспор 0:0 Касымпаша13.09.25 Карагюмрюк 0:1 Касымпаша30.08.25 Касымпаша 2:3 Газиантеп18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша 4
13 Ризеспор 4 1 1 2 2 - 6 21.09.25 17:00 Коджаелиспор - Ризеспор15.09.25 Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги30.08.25 Галатасарай 3:1 Ризеспор16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе 4
14 Эюпспор 5 1 1 3 4 - 9 20.09.25 17:00 Генчлербирлиги - Эюпспор13.09.25 Эюпспор 0:2 Галатасарай31.08.25 Истанбул Башакшехир 0:0 Эюпспор25.08.25 Эюпспор 2:1 Аланьяспор17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор 4
15 Кайсериспор 4 0 3 1 3 - 7 20.09.25 20:00 Антальяспор - Кайсериспор14.09.25 Кайсериспор 1:1 Гёзтепе30.08.25 Коджаелиспор 1:1 Кайсериспор24.08.25 Кайсериспор 0:4 Галатасарай17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор 3
16 Карагюмрюк 5 1 0 4 2 - 9 21.09.25 20:00 Самсунспор - Карагюмрюк17.09.25 Карагюмрюк 0:2 Истанбул Башакшехир13.09.25 Карагюмрюк 0:1 Касымпаша30.08.25 Антальяспор 1:2 Карагюмрюк22.08.25 Карагюмрюк 0:2 Гёзтепе15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк 3
17 Коджаелиспор 5 0 1 4 2 - 8 21.09.25 17:00 Коджаелиспор - Ризеспор14.09.25 Газиантеп 2:0 Коджаелиспор30.08.25 Коджаелиспор 1:1 Кайсериспор23.08.25 Фенербахче 3:1 Коджаелиспор16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор 1
18 Генчлербирлиги 5 0 0 5 3 - 9 20.09.25 17:00 Генчлербирлиги - Эюпспор15.09.25 Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги31.08.25 Генчлербирлиги 1:3 Фенербахче23.08.25 Газиантеп 2:1 Генчлербирлиги17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги 0
Полная таблица

Оцените материал
Сообщить об ошибке

Настроить ленту
