17.09.2025 20:00 – FT 0 : 0
Фенербахче не сумел выиграть перенесенный матч в Турции. Турнирная таблица
Лидирует Галатасарай с 15 очками, Фенербахче идет вторым с 11 пунктами
17 сентября состоялись три пропущенных матча в чемпионате Турции.
Фенербахче не сумел выиграть перенесенный матч против Аланьяспора (2:2), пропустив на 90+3 минуте.
Лидирует Галатасарай с 15 очками, Фенербахче идет вторым с 11 пунктами, Трабзонспор – третий (10).
Чемпионат Турции, 17 сентября
Фенербахче – Аланьяспор – 2:2
Голы: Семеду, 72, Эн-Несири, 76 – Кая, 18, Озденир, 90+3
Фатих Карагюмрюк – Истанбул Башакшехир – 0:2
Голы: Брнич, 65, Чинар, 69 (автогол)
Самсунспор – Касымпаша – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|22.09.25 20:00 Галатасарай - Коньяспор13.09.25 Эюпспор 0:2 Галатасарай30.08.25 Галатасарай 3:1 Ризеспор24.08.25 Кайсериспор 0:4 Галатасарай15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай
|15
|2
|Фенербахче
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|21.09.25 20:00 Касымпаша - Фенербахче17.09.25 Фенербахче 2:2 Аланьяспор14.09.25 Фенербахче 1:0 Трабзонспор31.08.25 Генчлербирлиги 1:3 Фенербахче23.08.25 Фенербахче 3:1 Коджаелиспор16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче
|11
|3
|Трабзонспор
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|20.09.25 20:00 Трабзонспор - Газиантеп14.09.25 Фенербахче 1:0 Трабзонспор31.08.25 Трабзонспор 1:1 Самсунспор24.08.25 Трабзонспор 1:0 Антальяспор18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор
|10
|4
|Гёзтепе
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|19.09.25 20:00 Гёзтепе - Бешикташ14.09.25 Кайсериспор 1:1 Гёзтепе29.08.25 Гёзтепе 1:1 Коньяспор22.08.25 Карагюмрюк 0:2 Гёзтепе16.08.25 Гёзтепе 0:0 Фенербахче10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе
|9
|5
|Антальяспор
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|20.09.25 20:00 Антальяспор - Кайсериспор13.09.25 Самсунспор 1:2 Антальяспор30.08.25 Антальяспор 1:2 Карагюмрюк24.08.25 Трабзонспор 1:0 Антальяспор17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша
|9
|6
|Газиантеп
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|20.09.25 20:00 Трабзонспор - Газиантеп14.09.25 Газиантеп 2:0 Коджаелиспор30.08.25 Касымпаша 2:3 Газиантеп23.08.25 Газиантеп 2:1 Генчлербирлиги17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп08.08.25 Газиантеп 0:3 Галатасарай
|9
|7
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|21.09.25 17:00 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор17.09.25 Фенербахче 2:2 Аланьяспор13.09.25 Коньяспор 1:2 Аланьяспор31.08.25 Аланьяспор 2:0 Бешикташ25.08.25 Эюпспор 2:1 Аланьяспор16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор
|8
|8
|Самсунспор
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|21.09.25 20:00 Самсунспор - Карагюмрюк17.09.25 Самсунспор 0:0 Касымпаша13.09.25 Самсунспор 1:2 Антальяспор31.08.25 Трабзонспор 1:1 Самсунспор16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги
|8
|9
|Коньяспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|22.09.25 20:00 Галатасарай - Коньяспор13.09.25 Коньяспор 1:2 Аланьяспор29.08.25 Гёзтепе 1:1 Коньяспор17.08.25 Коньяспор 3:0 Газиантеп10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор
|7
|10
|Бешикташ
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|19.09.25 20:00 Гёзтепе - Бешикташ13.09.25 Бешикташ 2:1 Истанбул Башакшехир31.08.25 Аланьяспор 2:0 Бешикташ17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор
|6
|11
|Истанбул Башакшехир
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|21.09.25 17:00 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор17.09.25 Карагюмрюк 0:2 Истанбул Башакшехир13.09.25 Бешикташ 2:1 Истанбул Башакшехир31.08.25 Истанбул Башакшехир 0:0 Эюпспор17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор
|5
|12
|Касымпаша
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|21.09.25 20:00 Касымпаша - Фенербахче17.09.25 Самсунспор 0:0 Касымпаша13.09.25 Карагюмрюк 0:1 Касымпаша30.08.25 Касымпаша 2:3 Газиантеп18.08.25 Касымпаша 0:1 Трабзонспор09.08.25 Антальяспор 2:1 Касымпаша
|4
|13
|Ризеспор
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|21.09.25 17:00 Коджаелиспор - Ризеспор15.09.25 Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги30.08.25 Галатасарай 3:1 Ризеспор16.08.25 Аланьяспор 0:0 Ризеспор10.08.25 Ризеспор 0:3 Гёзтепе
|4
|14
|Эюпспор
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|20.09.25 17:00 Генчлербирлиги - Эюпспор13.09.25 Эюпспор 0:2 Галатасарай31.08.25 Истанбул Башакшехир 0:0 Эюпспор25.08.25 Эюпспор 2:1 Аланьяспор17.08.25 Бешикташ 2:1 Эюпспор10.08.25 Эюпспор 1:4 Коньяспор
|4
|15
|Кайсериспор
|4
|0
|3
|1
|3 - 7
|20.09.25 20:00 Антальяспор - Кайсериспор14.09.25 Кайсериспор 1:1 Гёзтепе30.08.25 Коджаелиспор 1:1 Кайсериспор24.08.25 Кайсериспор 0:4 Галатасарай17.08.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Кайсериспор
|3
|16
|Карагюмрюк
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|21.09.25 20:00 Самсунспор - Карагюмрюк17.09.25 Карагюмрюк 0:2 Истанбул Башакшехир13.09.25 Карагюмрюк 0:1 Касымпаша30.08.25 Антальяспор 1:2 Карагюмрюк22.08.25 Карагюмрюк 0:2 Гёзтепе15.08.25 Галатасарай 3:0 Карагюмрюк
|3
|17
|Коджаелиспор
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|21.09.25 17:00 Коджаелиспор - Ризеспор14.09.25 Газиантеп 2:0 Коджаелиспор30.08.25 Коджаелиспор 1:1 Кайсериспор23.08.25 Фенербахче 3:1 Коджаелиспор16.08.25 Коджаелиспор 0:1 Самсунспор11.08.25 Трабзонспор 1:0 Коджаелиспор
|1
|18
|Генчлербирлиги
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|20.09.25 17:00 Генчлербирлиги - Эюпспор15.09.25 Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги31.08.25 Генчлербирлиги 1:3 Фенербахче23.08.25 Газиантеп 2:1 Генчлербирлиги17.08.25 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор09.08.25 Самсунспор 2:1 Генчлербирлиги
|0
