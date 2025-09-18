Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
Элина СВИТОЛИНА: «Для страны трудно показать идеальный матч»

Первая ракетка Украины провела пресс-конференцию после победы над Испанией в КБДК-2025

Элина СВИТОЛИНА: «Для страны трудно показать идеальный матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на пресс-конференцию прокомментировала выход сборной в полуфинал Кубка Бидди Джиг Кинг после победы над Испанией:

– Элина, ваш матч был совсем другим по сравнению с матчем Марты, в конце получился марафон. Расскажите, что вы почувствовали в третьем сете, чем он отличался в частности?

– Да, это был отличный матч. Честно говоря, думаю, и для Паулы тоже. Она сама может это прокомментировать, но мне показалось, что она играла очень хорошо, хорошо подавала. Я ожидала тяжелой борьбы, потому что она хороший игрок. Она может показать очень высокий уровень.

Я очень рада, что смогла оставаться сильной. Не скажу, что это было мое лучшее выступление, но для команды, для страны трудно показать идеальный матч. В конце концов, я очень счастлива, что смогла остаться сильной и действительно жесткой. Одержала победу, решающую победу для команды Украины, чтобы впервые выйти в полуфинал. Это такой исторический момент для нас. Я очень довольна этим.

– Элина, теперь вам предстоит встретиться с Италией в полуфинале. В этом году вы дважды играли против Паолини. Насколько это может быть по-другому на этом покрытии по сравнению с Парижем или Австралией?

– Это, конечно, будет новый день, новый матч. Я ожидаю тяжелой борьбы. Она хороший игрок. У нее тоже был трудный матч вчера. Я сделаю все возможное вместе с командой, чтобы тактически подготовиться наилучшим образом. Также у нас есть выходной, так что будет немного восстановления, немного работы на корте. Дальше посмотрим.

Это полуфинал. Никогда не знаешь, чего ожидать. Будет много нервов, так что с этим тоже нужно справляться. Это будет очень интересное противостояние.

– Элина, вы упомянули, что это исторический момент для вашей команды, для вашей страны. Можете рассказать больше, что значит это бремя, а также что дает вам стремление творить историю для Украины в этом соревновании?

– Для меня, думаю, для всех девушек в команде важно вдохновлять следующее поколение. Из-за войны, вторжения, думаю, наш спорт отброшен на много лет назад. Важно иметь такие моменты, моменты радости, пусть даже короткие моменты.

Я счастлива быть частью этой великой команды. Счастлива быть частью команды, которая приносит эти маленькие победы. Да, все в Украине смотрят. У нас есть бесплатная прямая трансляция наших матчей. Все у экранов, поддерживают нас. Это удивительный момент для нас. Я чувствую, что нам нужно больше таких моментов. Думаю, это вдохновляет украинцев продолжать двигаться каждый день дальше, когда это действительно тяжело.

Элина переиграла Паулу в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 7:5 и принесла сине-желтым второй, решающий балл.

