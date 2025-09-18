ФОТО. Бленуце срезал мяч. Динамо сражалось с Александрией в Кубке Украины

У середу, 17 вересня, київське «Динамо» стартувало в розіграші Кубка України сезону 2025/26 (звіт публікується українською мовою).

Суперником «біло-синіх» на стадії 1/16 фіналу стала «Олександрія». Матч пройшов у однойменному районному центрі в Кіровоградській області. Причому початок матчу довелося відкласти на годину через повітряну тривогу в Олександрійському районі.

Динамівці зі стартових хвилин заволоділи ініціативою, продемонструвавши серйозність своїх намірів досягти позитивного результату. Щоправда, із моментами тривалий час не складалося. Підопічні Олександра Шовковського переважно «вантажили» м’ячі до штрафного майданчика суперника, але захист «Олександрії» діяв надійно та нейтралізовував усю небезпеку.

У підсумку ледь не перший акцентований удар у матчі призвів до взяття воріт. На 22-й хвилині Піхальонок з правого флангу перевів м’яча на дальню сторону штрафного майданчика, удари Кабаєва та Шапаренка були заблоковані великим частоколом ніг захисників, але м’яч відскочив на лінію штрафного майданчика, куди набіг Піхальонок та класним обвідним ударом поцілив точно в кут воріт (1:0).

Динамівці не зупинялися на досягнутому. Знову шукали щастя біля чужих володінь Кабаєв та Шапаренко, але їхнім ударам бракувало влучності. А на 30-й хвилині в дебютному матчі за першу команду «Динамо» міг відзначитися Захарченко, який відгукнувся на подачу з кутового, але після його удару головою голкіпер видав блискучий сейв, у стрибку витягнувши м’яча буквально з лінії воріт.

Ближче до завершення першого тайму вже «прокинулися» господарі, й цілком могли розраховувати на гол у відповідь. Спочатку після подачі з кутового та метушні біля воріт «Динамо» удар Беїратче було заблоковано, а добивання від Боля пройшло повз стійку. А перед самою перервою до воріт по місцю правого інсайду вискочив Козак, але з його ударом із меж штрафного майданчика впорався Моргун.

Із поновленням гри гості з новими силами пішли вперед. Непоганий момент мав Бленуце, замикаючи головою навіс Шапаренка з лівого флангу, однак у рамку воріт не влучив. Натомість олександрійці скористалися зі свого шансу. Спочатку після розіграшу штрафного класного удару під поперечину метрів із 28-ми завдав Скорко, однак Моргун витягнув м’яча з-під поперечини. Однак голкіпер лише ненадовго відтермінував гол у свої ворота. На 58-й хвилині після подачі з кутового Булеци м'яч ледь зачепив голову Бленуце та залетів у кут воріт (у офіційному протоколі гол записали на хавбека «Олександрії») (1:1).

Нічийний результат аж ніяк не входив до планів «Динамо». Згідно нового регламенту проведення Кубка України, у разі нічийного результату визначення переможця відразу переходило в серію пенальті, без проведення додаткового часу). Олександрійці доволі надійно діяли біля власних володінь. Динамівці багато володіли м’ячем, комбінували, в тому числі на чужій половині поля, однак до справжньої небезпеки справа доходила вкрай рідко. Зокрема, варто згадати хіба що момент, коли Бленуце мав можливість реабілітуватися за гол у свої ворота, однак буквально перед порожніми воротами м’яча з ноги форварда, готового замкнути простріл Огундани, зняв Боль.

Утім тиск «біло-синіх» усе ж приніс свої плоди. На 85-й хвилині Буяльський тонкою передачею п’яткою вивів до воріт Волошина по місцю правого інсайду, Назар прострілив, Бленуце зачепитися за м’яча не зміг, але на сферу дуже вдало набіг Огундана та з району 11-метрової позначки поцілив у верхній кут (2:1).

Організувати фінальний штурм господарям так і не вдалося, тож у підсумку «Динамо» здобуло виїзну перемогу та забезпечило собі вихід до 1/8 фіналу кубкового турніру. Суперника на цій стадії змагань «біло-сині» дізнаються пізніше.

Кубок України, 1/16 фіналу, 17 вересня

Олександрія – Динамо Київ – 1:2

Голи: Булеца, 58 – Піхальонок, 22, Огундана, 85.

Олександрія: 1. Долгий – 22. Скорко, 50. Беїратче, 86. Боль, 23. Огарков (16. Ндіка, 68) – 5. Енріке (55. Смирний, 79), 71. Шостак, 9. Мишньов (к, 8. Булеца, 46), 59. Козак (44. Жонатан, 61), 27. Цара – 10. Кулаков (99. Кастільйо, 68).

Динамо: 51. Моргун – 34. Захарченко, 40. Біловар, 66. Тіаре, 44. Дубінчак – 6. Бражко (к), 10. Шапаренко, 8. Піхальонок (29. Буяльський, 79), 9. Волошин, 22. Кабаєв (16. Огундана, 46) – 77. Бленуце.

Попередження: Беїратче, 19, Кулаков, 36 – Дубінчак, 72

Відео голів та огляд матчу

Відеозапис матчу

Фотогалерея