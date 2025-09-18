Сразу трое новых игроков киевского «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка Украины против «Александрии» (2:1) впервые сыграли за основную команду:

🔹 Алиу Тиаре – сенегальский защитник вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

21-летний Тиаре присоединился к команде в начале сентября. Свои первые шаги в профессиональном футболе он делал в ФК «Диамбарс», затем выступал за французские клубы «Гавр» и «Нанси».

🔹 Владислав Захарченко – воспитанник «Динамо» также провел поединок от свистка до свистка.

Захарченко перешел в «Динамо» в возрасте 13 лет и выступал за команду в ДЮФЛ. Сезон 2022/23 провел на правах аренды в юношеской команде луганской «Зари», после чего вернулся в «Динамо». В прошлом сезоне был основным защитником команды «Динамо» U-19.

🔹 Шола Огундана – нигериец дебютировал во втором тайме и на 85-й минуте забил победный мяч.

Нигерийский полузащитник Шола Огундана вышел на поле во втором тайме, заменив в перерыве Владислава Кабаєва, и провел весь второй тайм. На 85-й минуте Огундана отметился забитым мячом с передачи Назара Волошина и сделал счет 2:1 в пользу киевлян.

20-летний Огундана присоединился к команде в начале сентября. На родине играл за «Ремо Старз», затем присоединился к бразильскому «Фламенго» сначала на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт.

ФОТО. У Динамо в кубковом матче дебютировали сразу трое новичков