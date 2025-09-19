Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 сентября 2025, 22:13 | Обновлено 19 сентября 2025, 22:14
Дарио СРНА: «Ничего не меняется»

Хорват снова недоволен уровнем украинского судейства

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал судейство последнего матча «горняков» против «Полесья» Ставки в Кубке Украины, в котором подопечные Турана победили 1:0.

«Ничего не меняется», – написал Срна в stories в Instagram, добавив эмодзы аплодисменты.

Соперник «горняков» в следующей стадии Кубка Украины определится по итогам слепой жеребьевки. Не понимает некоторые решения украинских арбитров и уже обратившийся в УАФ генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.

Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кубок Украины по футболу Полесье Ставки
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
avk2307
Да,
Ничего не поменялось:
https://www.youtube.com/watch?v=RPayPTxRgpI
https://sport.ua/uk/news/656295-video-naybezgluzdishiy-penalti-veres-vidrea
guvav-na-skandalniy-epizod
https://sport.ua/uk/news/656254-video-tsirk-shahtar-zabiv-gol-z-livogo-pena
lti-ale-yogo-ne-zarahuvali
https://sport.ua/uk/news/604948-video-vorskla-igroki-shahtera-ne-ponyali-za
-chto-balakin-dal-penalti
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Dynamo1927
По сравнению с теми временами когда Срна был игроком, очень поменялось даже. 
Провокаторов стало гораздо меньше. Таких как Анна.
Ответить
+2
