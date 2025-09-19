Дарио СРНА: «Ничего не меняется»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал судейство последнего матча «горняков» против «Полесья» Ставки в Кубке Украины, в котором подопечные Турана победили 1:0.

«Ничего не меняется», – написал Срна в stories в Instagram, добавив эмодзы аплодисменты.

Соперник «горняков» в следующей стадии Кубка Украины определится по итогам слепой жеребьевки. Не понимает некоторые решения украинских арбитров и уже обратившийся в УАФ генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.