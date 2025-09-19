Кубок Украины19 сентября 2025, 22:13 | Обновлено 19 сентября 2025, 22:14
566
4
Дарио СРНА: «Ничего не меняется»
Хорват снова недоволен уровнем украинского судейства
19 сентября 2025, 22:13 | Обновлено 19 сентября 2025, 22:14
566
4
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна раскритиковал судейство последнего матча «горняков» против «Полесья» Ставки в Кубке Украины, в котором подопечные Турана победили 1:0.
«Ничего не меняется», – написал Срна в stories в Instagram, добавив эмодзы аплодисменты.
Соперник «горняков» в следующей стадии Кубка Украины определится по итогам слепой жеребьевки. Не понимает некоторые решения украинских арбитров и уже обратившийся в УАФ генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2025, 07:36 2
Легендарный вратарь выделил Тьерри Анри
Футбол | 19 сентября 2025, 23:02 0
Артем признался, что у него было несколько таких предложений – все он отклонил
Футбол | 19.09.2025, 18:42
Бокс | 19.09.2025, 02:50
Футбол | 19.09.2025, 02:04
Популярные новости
17.09.2025, 17:59 1
18.09.2025, 00:50
19.09.2025, 08:30 3
19.09.2025, 03:45 2
17.09.2025, 18:45 24
17.09.2025, 23:34 2
17.09.2025, 20:50 88
Футбол
Ничего не поменялось:
https://www.youtube.com/watch?v=RPayPTxRgpI
https://sport.ua/uk/news/656295-video-naybezgluzdishiy-penalti-veres-vidrea
guvav-na-skandalniy-epizod
https://sport.ua/uk/news/656254-video-tsirk-shahtar-zabiv-gol-z-livogo-pena
lti-ale-yogo-ne-zarahuvali
https://sport.ua/uk/news/604948-video-vorskla-igroki-shahtera-ne-ponyali-za
-chto-balakin-dal-penalti
Провокаторов стало гораздо меньше. Таких как Анна.