18 сентября леверкузенский Байер проведет матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 против датского Копенгагена.

Встреча состоится на арене Паркен Стэдиум в Дании. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет азербайджанский рефери Алияр Агаев.

Наставниками коллективами Якоб Нееструп (Копенгаген) и Каспер Юльманд (Байер).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Копенгаген – Байер

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.