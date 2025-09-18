Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 11:12 |
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Копенгаген – Байер

Поединок первого тура состоится 18 сентября в 19:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльманд

18 сентября леверкузенский Байер проведет матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 против датского Копенгагена.

Встреча состоится на арене Паркен Стэдиум в Дании. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет азербайджанский рефери Алияр Агаев.

Наставниками коллективами Якоб Нееструп (Копенгаген) и Каспер Юльманд (Байер).

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Байер Копенгаген Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
