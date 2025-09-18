Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Копенгаген – Байер
Поединок первого тура состоится 18 сентября в 19:45 по Киеву
18 сентября леверкузенский Байер проведет матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 против датского Копенгагена.
Встреча состоится на арене Паркен Стэдиум в Дании. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего поединка будет азербайджанский рефери Алияр Агаев.
Наставниками коллективами Якоб Нееструп (Копенгаген) и Каспер Юльманд (Байер).
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Копенгаген – Байер
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
