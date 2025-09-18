Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ньюкасл
18.09.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 10:35 |
136
0

Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

18 сентября 2025, 10:35 |
136
0
Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

18 сентября на Сент-Джеймс Парк пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ньюкасл Юнайтед встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Ньюкасл

Команда при Эдди Хау уже пробивалась в главный еврокубок. Тогда, правда, это был не самый удачный опыт: и в Лиге чемпионов не вышли в плей-офф, правда, в группе смерти, и в АПЛ серьезно просели. Но в 2024/2025 получилось многое: и Кубок Лиги выиграли, а это первый трофей за очень долгое время. И в чемпионате поднялись в топ-5, чего хватило, чтобы снова отправиться в главный футбольный турнир континента.

Вот только обстановка для этого так себе. Исак, главный бомбардир, просто отказывался играть и был все же продан в Ливерпуль. Купленный ему на смену Висса уже сломался. Правда, другой новичок, Вольтемаде, и принес единственным голом победу над Вулверхэмптоном в прошлом туре - но до этого в АПЛ была пара нулевых ничьих и драматичное поражение Ливерпулю.

Барселона

Клуб после трофейной засухи 2023/2024 все же принял решение расстаться со своей легендой, Хави. И Флик, впервые работавший в испанском футболе, сразу продемонстрировал невероятный контраст, выиграв на внутренней арене все возможные трофеи. Правда, шествие в Лиге чемпиона прогрессирующего Ямаля и компании прервал Интер.

Сейчас у команды есть различные проблемы. Она все еще испытывает финансовое давление, и регистрация каждого новичка превращается в квест. А Камп Ноу все никак не введут снова в эксплуатацию. Да и на поле были уже матчи с Леванте, где горели 0-2 (но все же выиграли), и с Райо Вальекано, когда закончили 1-1, и все соглашались, что ближе к победе был аутсайдер. Впрочем, после паузы на игры сборных даже на фоне волны травм получилось разгромить Валенсию.

Статистика личных встреч

Первый же очный поединок был выигран англичанами. Но потом трижды кряду сильнее были каталонцы.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас считают гостей фаворитами, пусть и сугубо номинальными. Они должны опять победить, но не помешает подстраховка с форой 0 (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
18 сентября 2025 -
22:00
Барселона
Фора Барселоны (0) 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лига чемпионов: Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч еврокубка
Лига чемпионов: Манчестер Сити – Наполи. Прогноз и анонс на матч
Спортинг – Кайрат. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Ньюкасл Барселона Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»
Футбол | 18 сентября 2025, 09:57 1
В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»
В Александрии объяснили, когда уволят Нестеренко: «Без лишнего давления»

Евгений Кочерга рассказал о будущем Кирилла Нестеренко

Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Футбол | 18 сентября 2025, 06:23 4
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера

Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов

Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Футбол | 17.09.2025, 12:35
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17.09.2025, 21:45
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 23
Футбол
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем