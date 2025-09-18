Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

18 сентября на Сент-Джеймс Парк пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ньюкасл Юнайтед встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Ньюкасл

Команда при Эдди Хау уже пробивалась в главный еврокубок. Тогда, правда, это был не самый удачный опыт: и в Лиге чемпионов не вышли в плей-офф, правда, в группе смерти, и в АПЛ серьезно просели. Но в 2024/2025 получилось многое: и Кубок Лиги выиграли, а это первый трофей за очень долгое время. И в чемпионате поднялись в топ-5, чего хватило, чтобы снова отправиться в главный футбольный турнир континента.

Вот только обстановка для этого так себе. Исак, главный бомбардир, просто отказывался играть и был все же продан в Ливерпуль. Купленный ему на смену Висса уже сломался. Правда, другой новичок, Вольтемаде, и принес единственным голом победу над Вулверхэмптоном в прошлом туре - но до этого в АПЛ была пара нулевых ничьих и драматичное поражение Ливерпулю.

Барселона

Клуб после трофейной засухи 2023/2024 все же принял решение расстаться со своей легендой, Хави. И Флик, впервые работавший в испанском футболе, сразу продемонстрировал невероятный контраст, выиграв на внутренней арене все возможные трофеи. Правда, шествие в Лиге чемпиона прогрессирующего Ямаля и компании прервал Интер.

Сейчас у команды есть различные проблемы. Она все еще испытывает финансовое давление, и регистрация каждого новичка превращается в квест. А Камп Ноу все никак не введут снова в эксплуатацию. Да и на поле были уже матчи с Леванте, где горели 0-2 (но все же выиграли), и с Райо Вальекано, когда закончили 1-1, и все соглашались, что ближе к победе был аутсайдер. Впрочем, после паузы на игры сборных даже на фоне волны травм получилось разгромить Валенсию.

Статистика личных встреч

Первый же очный поединок был выигран англичанами. Но потом трижды кряду сильнее были каталонцы.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас считают гостей фаворитами, пусть и сугубо номинальными. Они должны опять победить, но не помешает подстраховка с форой 0 (коэффициент - 1,86).