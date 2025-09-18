В Шахтере выбрали лучшего игрока матча против Полесья Ставки
Признание получил Лука Мейреллиш
17 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.
Игра началась в 15:30 по Киеву и завершилась минимальной победой гостей 1:0.
На 38-й минуте поединка Лука Мейреллиш заменил Невертона из-за повреждения – для нападающего это был дебютный матч в составе «горняков». Уже в конце первого тайма он забил свой первый гол за «Шахтер».
Победный гол помог форварду получить звание лучшего игрока встречи.
