Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
В Шахтере выбрали лучшего игрока матча против Полесья Ставки

Признание получил Лука Мейреллиш

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

17 сентября состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграли «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Игра началась в 15:30 по Киеву и завершилась минимальной победой гостей 1:0.

На 38-й минуте поединка Лука Мейреллиш заменил Невертона из-за повреждения – для нападающего это был дебютный матч в составе «горняков». Уже в конце первого тайма он забил свой первый гол за «Шахтер».

Победный гол помог форварду получить звание лучшего игрока встречи.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
