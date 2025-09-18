ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Генеральный директор донецкого клуба высказался по поводу судейства
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался в соцсети Facebook о судействе после игры 1/16 финала Кубка Украины против Полесья Ставки (1:0):
«Третий матч в этом сезоне судьи принимают скандальные решения против Шахтера. Сегодня отменили чистый гол Исака. Это уже превращается в системность. Вопрос один: кто заказчик? Я ожидаю немедленной реакции тех, кто отвечает за судейство в нашей стране.
О системных судейских ошибках. Вот пример из матча, который проходит в Александрии: игрок в зеленой форме в штрафной площадке во время удара выставляет руку и отбивает мяч, который летел в ворота. Но судья пенальти не назначает. Очередная системная ошибка. Так кто заказчик судейского безобразия?»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Японец считает себя лучшим боксером в мире
Команда Слота снова оставила выяснение победителя игры напоследок