Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Кубок Украины
18 сентября 2025, 04:10 | Обновлено 18 сентября 2025, 04:17
242
1

Генеральный директор донецкого клуба высказался по поводу судейства

ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался в соцсети Facebook о судействе после игры 1/16 финала Кубка Украины против Полесья Ставки (1:0):

«Третий матч в этом сезоне судьи принимают скандальные решения против Шахтера. Сегодня отменили чистый гол Исака. Это уже превращается в системность. Вопрос один: кто заказчик? Я ожидаю немедленной реакции тех, кто отвечает за судейство в нашей стране.

О системных судейских ошибках. Вот пример из матча, который проходит в Александрии: игрок в зеленой форме в штрафной площадке во время удара выставляет руку и отбивает мяч, который летел в ворота. Но судья пенальти не назначает. Очередная системная ошибка. Так кто заказчик судейского безобразия?»

По теме:
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
Арда ТУРАН: «Если Шахтар где-то играет, то пытается выиграть трофей»
Стало известно, сколько зрителей посетило матч Полесье Ставки – Шахтер
Сергей Палкин Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Ставки Изаки Силва видео голов и обзор Александрия - Динамо Александрия Динамо Киев судейство
Николай Степанов Источник: Facebook
Arera
Банда суркиса снова терроризирует украинский футбол. Какие меры будем принимать?? Или снова язык в ж*пу засунем??
