Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
Кубок Украины
18 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 18 сентября 2025, 04:02
77
0

ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды

Лука Мейреллиш стал автором единственного гола в игре с Полесьем Ставки

18 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 18 сентября 2025, 04:02
77
0
ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды
ФК Шахтер

В матче 1/16 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» одолел любительский клуб «Полесье» Ставки (1:0).

На первый кубковый поединок главный тренер «горняков» Арда Туран выбрал такой состав: в воротах – Фесюн, в центре обороны вышли Назарина и Грам, на флангах защиты – Винисиус Тобиас и Фарина, в середине поля действовали Крыськив, Глущенко и Изаки (дебют в составе «Шахтера»), атакующее трио составили Невертон, Лукас Феррейра и Швед.

Первый опасный момент «горняки» создали уже на второй минуте игры, когда Винисиус Тобиас после передачи Невертона пробил рядом с левой штангой. Следом Лукас также бил издали – в руки вратарю. При этом «оранжево-черные» не форсировали события на поле, приспосабливаясь к тяжелому и скользкому от дождя газону стадиона «Юбилейный», а также преодолевая оборонные редуты соперника, который ожидаемо всей командой сосредоточился на защите.

В середине тайма еще два подряд шанса имел Винисиус Тобиас, однако его удары из пределов штрафной потянул голкипер Пазенко. На 38-й минуте в составе «Шахтера» дебютировал еще один новичок команды: вместо Невертона на поле вышел центральный нападающий Лука Мейреллиш. И именно ему перед самым перерывом удалось открыть счет. На 45-й минуте Изаки выполнил подачу с правого углового, а Лука Мейреллиш выпрыгнул выше всех на ближней штанге и головой переправил мяч в сетку (1:0).

Вторая половина стартовала с атак «горняков»: Швед головой пробил в руки вратарю, а Изаки забил после прострела Винисиуса Тобиаса, но арбитры не засчитали гол из-за офсайда. Далее Грам вывел по левому флангу штрафной Шведа, тот перебросил голкипера, но не попал в ворота, после Мейреллиш бил низом – мимо дальней штанги. В середине тайма Арда Туран провел двойную замену, выпустив Бондаря и Алисона. Бразилец вскоре мог отличиться, но его удар из-за пределов штрафной в ближний угол потянул Пазенко.

Забить на 74-й минуте удалось Изаки, который замкнул на дальней штанге подачу Винисиуса Тобиаса, но судьи снова отменили взятие ворот из-за якобы игры рукой у бразильца, однако повтор показал, что арбитр ошибся и гол был чистым. Шанс в заключительном отрезке игры имели и хозяева, когда после углового Максимец мог замкнуть дальнюю штангу, но не попал по мячу. Также после розыгрыша стандарта неплохая возможность была и у «горняков», когда очередной острый прострел с фланга от Винисиуса Тобиаса едва не замкнул Назарина.

«Шахтер» одерживает победу над «Полесьем» Ставки (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

Следующий матч команда Арды Турана проведет 22 сентября в 18:00, когда в 6-м туре УПЛ примет «Зарю» на «Арене Львов».

Кубок Украины. 1/16 финала

Буча, «Юбилейный», 580 зрителей

Полесье (Ставки) – Шахтер (Донецк) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 Мейреллиш, 45

Шахтер: Фесюн, Винисиус Тобиас, Назарина (к), Грам, Фарина, Крыськив (Бондарь, 61), Глущенко, Изаки, Невертон (Мейреллиш, 38), Лукас, Швед (Алисон, 61)

Видео матча

Фотогалерея

По теме:
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Арда ТУРАН: «Если Шахтар где-то играет, то пытается выиграть трофей»
Стало известно, сколько зрителей посетило матч Полесье Ставки – Шахтер
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Ставки фото Лука Мейреллиш Изаки Силва
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конфликт в Реале. Винисисус считает, что Анчелотти был лучше, чем Алонсо
Футбол | 18 сентября 2025, 04:11 0
Конфликт в Реале. Винисисус считает, что Анчелотти был лучше, чем Алонсо
Конфликт в Реале. Винисисус считает, что Анчелотти был лучше, чем Алонсо

Бразильский футболист считает, что потерял доверие нынешнего тренерского штаба «сливочных»

Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Футбол | 17 сентября 2025, 04:19 14
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо

Для этого был куплен Алиу Тиаре

Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17.09.2025, 15:25
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Футбол | 18.09.2025, 00:12
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 15
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем