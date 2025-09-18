ФОТО. Шахтер в Кубке забил всего один мяч в ворота аматорской команды

В матче 1/16 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» одолел любительский клуб «Полесье» Ставки (1:0).

На первый кубковый поединок главный тренер «горняков» Арда Туран выбрал такой состав: в воротах – Фесюн, в центре обороны вышли Назарина и Грам, на флангах защиты – Винисиус Тобиас и Фарина, в середине поля действовали Крыськив, Глущенко и Изаки (дебют в составе «Шахтера»), атакующее трио составили Невертон, Лукас Феррейра и Швед.

Первый опасный момент «горняки» создали уже на второй минуте игры, когда Винисиус Тобиас после передачи Невертона пробил рядом с левой штангой. Следом Лукас также бил издали – в руки вратарю. При этом «оранжево-черные» не форсировали события на поле, приспосабливаясь к тяжелому и скользкому от дождя газону стадиона «Юбилейный», а также преодолевая оборонные редуты соперника, который ожидаемо всей командой сосредоточился на защите.

В середине тайма еще два подряд шанса имел Винисиус Тобиас, однако его удары из пределов штрафной потянул голкипер Пазенко. На 38-й минуте в составе «Шахтера» дебютировал еще один новичок команды: вместо Невертона на поле вышел центральный нападающий Лука Мейреллиш. И именно ему перед самым перерывом удалось открыть счет. На 45-й минуте Изаки выполнил подачу с правого углового, а Лука Мейреллиш выпрыгнул выше всех на ближней штанге и головой переправил мяч в сетку (1:0).

Вторая половина стартовала с атак «горняков»: Швед головой пробил в руки вратарю, а Изаки забил после прострела Винисиуса Тобиаса, но арбитры не засчитали гол из-за офсайда. Далее Грам вывел по левому флангу штрафной Шведа, тот перебросил голкипера, но не попал в ворота, после Мейреллиш бил низом – мимо дальней штанги. В середине тайма Арда Туран провел двойную замену, выпустив Бондаря и Алисона. Бразилец вскоре мог отличиться, но его удар из-за пределов штрафной в ближний угол потянул Пазенко.

Забить на 74-й минуте удалось Изаки, который замкнул на дальней штанге подачу Винисиуса Тобиаса, но судьи снова отменили взятие ворот из-за якобы игры рукой у бразильца, однако повтор показал, что арбитр ошибся и гол был чистым. Шанс в заключительном отрезке игры имели и хозяева, когда после углового Максимец мог замкнуть дальнюю штангу, но не попал по мячу. Также после розыгрыша стандарта неплохая возможность была и у «горняков», когда очередной острый прострел с фланга от Винисиуса Тобиаса едва не замкнул Назарина.

«Шахтер» одерживает победу над «Полесьем» Ставки (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

Следующий матч команда Арды Турана проведет 22 сентября в 18:00, когда в 6-м туре УПЛ примет «Зарю» на «Арене Львов».

Кубок Украины. 1/16 финала

Буча, «Юбилейный», 580 зрителей

Полесье (Ставки) – Шахтер (Донецк) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 Мейреллиш, 45

Шахтер: Фесюн, Винисиус Тобиас, Назарина (к), Грам, Фарина, Крыськив (Бондарь, 61), Глущенко, Изаки, Невертон (Мейреллиш, 38), Лукас, Швед (Алисон, 61)

Видео матча

Фотогалерея