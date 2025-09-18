Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пафос вписал свое имя в историю Лиги чемпионов
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 03:49
Пафос вписал свое имя в историю Лиги чемпионов

Киприоты отличились первыми набранными очками и интересным «достижением»

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Лиги чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и кипрским «Пафосом» была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Для «Пафоса» матч стал историческим, поскольку удалось набрать первое очко в истории самого престижного турнира Европы.

Но для кипрской команды матч запомнился не только этим.

«Пафос» стал третьей командой в истории Лиги чемпионов, которая получила красную карточку (Бруно) в дебютном матче своего первого сезона.

Первыми двумя командами были «Русенборг» в сезоне 1995/96 и «АПОЭЛ» в сезоне 2009/10.

Как видим, две из этих трех команд представляют Кипр.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
