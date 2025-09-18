Пафос вписал свое имя в историю Лиги чемпионов
Киприоты отличились первыми набранными очками и интересным «достижением»
В матче первого тура Лиги чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и кипрским «Пафосом» была зафиксирована ничья со счетом 0:0.
Для «Пафоса» матч стал историческим, поскольку удалось набрать первое очко в истории самого престижного турнира Европы.
Но для кипрской команды матч запомнился не только этим.
«Пафос» стал третьей командой в истории Лиги чемпионов, которая получила красную карточку (Бруно) в дебютном матче своего первого сезона.
Первыми двумя командами были «Русенборг» в сезоне 1995/96 и «АПОЭЛ» в сезоне 2009/10.
Как видим, две из этих трех команд представляют Кипр.
Pafos are the third side to get a red card in the first game of their maiden UCL campaign(Rosenborg 1995/1996, APOEL FC 2009/2010).— EchoStats (@echo9stats) September 17, 2025
They are also the second Cypriot side to ever do this. pic.twitter.com/OPFYB369zP
🇨🇾 Pafos keeps defying the odds!— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 17, 2025
A valuable point in 🇬🇷 Piraeus and a continuation of an incredible European season so far. pic.twitter.com/jNpZLmX3H1
