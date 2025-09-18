Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо назвал нового тренера Бенфики. Украинцев будет тренировать легенда
Португалия
18 сентября 2025, 02:16 |
279
1

Романо назвал нового тренера Бенфики. Украинцев будет тренировать легенда

Жозе Моуриньо возглавит клуб, за который выступают Георгий Судаков и Анатолий Трубин

18 сентября 2025, 02:16 |
279
1
Романо назвал нового тренера Бенфики. Украинцев будет тренировать легенда
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо вскоре возглавит лиссабонскую «Бенфику», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт «Особенного» с «орлами» будет действовать до лета 2027 года.

Последним клубом Моуриньо был «Фенербахче», откуда он был уволен после вылета из плей-офф квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики».

Руководство «орлов» попрощалось с Бруну Лаже, который возглавлял команду год, после поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов. Под его руководством она сейчас идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 10 очков в 4 турах.

В составе «Бенфики» выступают сразу 2 украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

По теме:
Украинские легионеры в еврокубках 2025/26: список игроков
Моуриньо уже в Португалии. Он потенциально новый тренер Трубина и Судакова
Матч Реал – Марсель стал самым посещаемым среди матчей 16 сентября
Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу назначение тренера Анатолий Трубин Георгий Судаков Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Атлетико – 3:2. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор
Футбол | 18 сентября 2025, 01:05 0
Ливерпуль – Атлетико – 3:2. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Атлетико – 3:2. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17 сентября 2025, 03:33 0
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»

Украинка готовится к старту чемпионата мира

Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:45
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Бокс | 17.09.2025, 06:20
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Футбол | 18.09.2025, 00:19
Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Дебют Зинченко. Ноттингем вылетел с Кубка лиги, проиграв матч со счета 2:0
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
А супер-інсайдер не міг ще десь так через тиждень оголосити свій суперексклюзивний інсайд? Уже давно всі знають що Моур новий тренер Бенфіки. 
Ответить
0
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 15
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 1
Бокс
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем