Романо назвал нового тренера Бенфики. Украинцев будет тренировать легенда

Легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо вскоре возглавит лиссабонскую «Бенфику», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт «Особенного» с «орлами» будет действовать до лета 2027 года.

Последним клубом Моуриньо был «Фенербахче», откуда он был уволен после вылета из плей-офф квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики».

Руководство «орлов» попрощалось с Бруну Лаже, который возглавлял команду год, после поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов. Под его руководством она сейчас идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 10 очков в 4 турах.

В составе «Бенфики» выступают сразу 2 украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.