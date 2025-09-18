Романо назвал нового тренера Бенфики. Украинцев будет тренировать легенда
Жозе Моуриньо возглавит клуб, за который выступают Георгий Судаков и Анатолий Трубин
Легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо вскоре возглавит лиссабонскую «Бенфику», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, контракт «Особенного» с «орлами» будет действовать до лета 2027 года.
Последним клубом Моуриньо был «Фенербахче», откуда он был уволен после вылета из плей-офф квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики».
Руководство «орлов» попрощалось с Бруну Лаже, который возглавлял команду год, после поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов. Под его руководством она сейчас идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 10 очков в 4 турах.
В составе «Бенфики» выступают сразу 2 украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.
🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025
Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h.
Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e
