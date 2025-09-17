Лига чемпионов17 сентября 2025, 23:52 | Обновлено 18 сентября 2025, 00:01
ВИДЕО. Как Рамуш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до непристойного
Португалец забил на 90+1-й минуте
17 сентября 2025, 23:52 | Обновлено 18 сентября 2025, 00:01
В среду, 17 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Аталанта».
Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
На 90+1-й минуте счет 4:0 в пользу парижан сделал нападающий Гонсалу Рамуш.
ВИДЕО. Как Рамуш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до непристойного
