Лига чемпионов
17 сентября 2025, 23:52 | Обновлено 18 сентября 2025, 00:01
ВИДЕО. Как Рамуш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до непристойного

Португалец забил на 90+1-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

В среду, 17 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Аталанта».

Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

На 90+1-й минуте счет 4:0 в пользу парижан сделал нападающий Гонсалу Рамуш.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
