В среду, 17 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между клубами «ПСЖ» и «Аталанта».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

На 90+1-й минуте счет 4:0 в пользу парижан сделал нападающий Гонсалу Рамуш.

ВИДЕО. Как Рамуш довел счет в матче ПСЖ – Аталанта до непристойного