Лига чемпионов17 сентября 2025, 23:14 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:41
ВИДЕО. Маркус Тюрам оформил дубль за Интер в матче против Аякса
Нерадзурри забили второй гол в поединке ЛЧ на 47-й минуте
17 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Нидерландский Аякс принимает итальянский Интер на домашнем стадионе Йохан Кройф Арена
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Маркус Тюрам оформил дубль для Интера на 47-й минуте (2:0).
ГОЛ! 0:2. Маркус Тюрам, 47 мин
