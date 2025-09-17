Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 23:14 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:41
ВИДЕО. Маркус Тюрам оформил дубль за Интер в матче против Аякса

Нерадзурри забили второй гол в поединке ЛЧ на 47-й минуте

ВИДЕО. Маркус Тюрам оформил дубль за Интер в матче против Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

17 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Нидерландский Аякс принимает итальянский Интер на домашнем стадионе Йохан Кройф Арена

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Маркус Тюрам оформил дубль для Интера на 47-й минуте (2:0).

ГОЛ! 0:2. Маркус Тюрам, 47 мин

Интер Милан Аякс видео голов и обзор Лига чемпионов Маркус Тюрам
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
