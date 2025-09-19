Звезда сборной Украины может неожиданно уехать играть к Криштиану Роналду

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По информации итальянских СМИ, зимой украинца попытается принять «Аль-Наср», который находится в поиске нападающего из-за ухода Джона Дурана. Трансферная стоимость Артема может составить 28 миллионов евро. Саудиты готовы выиграть конкуренцию за подписание Довбика у клубов АПЛ и Ла Лиги.

Довбик в этом сезоне ни разу не вышел в основном составе «Ромы» – Артем пока проводит сезон без результативных действий.