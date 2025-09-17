Стала известна причина, по которой Дуглас Коста может оказаться за решеткой
Экс-игрок «Шахтера» не платит алименты своим детям
34-летний бразильский полузащитник Дуглас Коста получил постановление об аресте на один месяц из-за неуплаты алиментов на детей.
Общая задолженность игрока перед детьми составляет 492 965,29 реалов (около 93 тысяч долларов США).
Дело рассматривается в закрытом режиме. Ордер ареста действует в течение двух лет и предусматривает, что спортсмен может быть задержан любым судебным приставом или полицией.
В 2023 году игрок уже получал постановление об аресте по той же причине, когда выступал за Лос-Анджелес Гэлакси (США).
Дуглас Коста был игроком австралийского клуба «Сидней», но из-за невозможности вернуться в Австралию стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Эксигроку «Шахтера» давали два месяца на урегулирование вопроса, но Коста сообщил, что дело может затянуться подольше.
