Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна причина, по которой Дуглас Коста может оказаться за решеткой
Бразилия
17 сентября 2025, 22:12 |
873
0

Стала известна причина, по которой Дуглас Коста может оказаться за решеткой

Экс-игрок «Шахтера» не платит алименты своим детям

17 сентября 2025, 22:12 |
873
0
Стала известна причина, по которой Дуглас Коста может оказаться за решеткой
ФК Сідней

34-летний бразильский полузащитник Дуглас Коста получил постановление об аресте на один месяц из-за неуплаты алиментов на детей.

Общая задолженность игрока перед детьми составляет 492 965,29 реалов (около 93 тысяч долларов США).

Дело рассматривается в закрытом режиме. Ордер ареста действует в течение двух лет и предусматривает, что спортсмен может быть задержан любым судебным приставом или полицией.

В 2023 году игрок уже получал постановление об аресте по той же причине, когда выступал за Лос-Анджелес Гэлакси (США).

Дуглас Коста был игроком австралийского клуба «Сидней», но из-за невозможности вернуться в Австралию стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Эксигроку «Шахтера» давали два месяца на урегулирование вопроса, но Коста сообщил, что дело может затянуться подольше.

По теме:
Впервые в истории Украины 2 клуба сразу достигли отметки в 1000 игр в лиге
ФОТО. Лука Мейреллиш дебютировал за Шахтер. Забил гол
Экс-игрок Шахтера остался без клуба из-за проблем с законом
Сидней Дуглас Коста Шахтер Донецк чемпионат Австралии по футболу расторжение контракта суд арест
Александр Сильченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Футбол | 17 сентября 2025, 20:50 60
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию

Киевляне вырвали путевку в 1/8 финала Кубка Украины

Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Футбол | 17 сентября 2025, 04:19 12
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо

Для этого был куплен Алиу Тиаре

Ливерпуль – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 17.09.2025, 22:23
Ливерпуль – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ливерпуль – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Футбол | 16.09.2025, 23:55
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17.09.2025, 18:45
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
16.09.2025, 00:26
Футбол
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 3
MMA
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
15.09.2025, 22:18
Бокс
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем