Каррагер назвал финал Лиги чемпионов 2025/26 и выбрал победителя турнира
Легенда «Ливерпуля» считает главным фаворитом «Барселону»
Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов 2025/26 и выбрал победителя турнира.
«Мой главный фаворит на победу в Лиге чемпионов этого года — это «Барселона». Я был впечатлен игрой «сине-гранатовых» в прошлом году.
В финале, думаю, также сыграет «Ливерпуль». Это будет фантастический финал: «Барселона» против «Ливерпуля», — сказал Джейми Каррагер.
Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер составил символическую сборную из лучших футболистов в истории футбола.
