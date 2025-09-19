Каррагер назвал финал Лиги чемпионов 2025/26 и выбрал победителя турнира

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов 2025/26 и выбрал победителя турнира.

«Мой главный фаворит на победу в Лиге чемпионов этого года — это «Барселона». Я был впечатлен игрой «сине-гранатовых» в прошлом году.

В финале, думаю, также сыграет «Ливерпуль». Это будет фантастический финал: «Барселона» против «Ливерпуля», — сказал Джейми Каррагер.

