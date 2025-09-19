ПАЛКИН: «Кто заказчик? Жду реакции от тех, кто отвечает за судейство»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал судейство последнего матча «горняков» против «Полесья» Ставки в Кубке Украины, в котором подопечные Турана победили 1:0.

«Третий матч в этом сезоне судьи принимают скандальные решения против «Шахтера». Сегодня отменили чистый гол Исаке. Это уже превращается в системность. Вопрос один: кто заказчик?

Я ожидаю немедленной реакции тех, кто отвечает за судейство в нашей стране», – отреагировал Палкин.

