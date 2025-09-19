Другие новости19 сентября 2025, 05:16 |
НЕЙМАР: «Он – величайший из всех. Каждый клуб, каждый игрок любит его»
Бразилец похвалил Месси
Звездный футболист «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар выбрал величайшего футболиста за всю историю футбола. Неймар выделил своего бывшего одноклубника, восьмикратного обладателя Золотого мяча аргентинца Лионеля Месси.
«Он номер один. Величайший из всех. Каждый клуб, каждый игрок любит его. Все хотят играть с ним», – сказал бразилец Неймар.
Ранее звездный бразильский футболист Неймар назвал лучшего полузащитника за всю историю футбола. Бразилец выделил легенду «Барселоны» испанца Андреса Иньесту.
