НЕЙМАР: «Он – величайший из всех. Каждый клуб, каждый игрок любит его»

Звездный футболист «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар выбрал величайшего футболиста за всю историю футбола. Неймар выделил своего бывшего одноклубника, восьмикратного обладателя Золотого мяча аргентинца Лионеля Месси.

«Он номер один. Величайший из всех. Каждый клуб, каждый игрок любит его. Все хотят играть с ним», – сказал бразилец Неймар.