Испания04 августа 2025, 23:48 |
811
0
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
Бразилец – об Иньесте
04 августа 2025, 23:48 |
811
0
Звездный бразильский футболист Неймар назвал лучшего полузащитника за всю историю футбола. Бразилец выделил легенду «Барселоны» испанца Андреса Иньесту.
«Андрес Иньеста – лучший полузащитник, которого я когда-либо видел. У него было невероятное качество. Он хороший парень, легенда, ему не нужен Золотой мяч.
Он несравнен, потому что он отличается от всех остальных. У него есть элегантность и невероятный класс», – сказал Неймар.
Ранее Иньеста назвал лучшего нападающего за всю историю футбола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 августа 2025, 07:06 2
Американец выделил Теренса Кроуфорда
Бокс | 04 августа 2025, 08:12 4
Боксер провел мотивационную речь
Футбол | 04.08.2025, 14:17
Футбол | 04.08.2025, 19:18
Футбол | 04.08.2025, 23:37
Комментарии 0
Популярные новости
03.08.2025, 21:30 3
04.08.2025, 04:55 24
03.08.2025, 07:18 1
04.08.2025, 00:04 2
04.08.2025, 02:57
03.08.2025, 11:52 6
03.08.2025, 08:19 4
04.08.2025, 07:23 5