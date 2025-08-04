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  4. НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
Испания
04 августа 2025, 23:48 |
811
0

НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»

Бразилец – об Иньесте

04 августа 2025, 23:48 |
811
0
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный бразильский футболист Неймар назвал лучшего полузащитника за всю историю футбола. Бразилец выделил легенду «Барселоны» испанца Андреса Иньесту.

«Андрес Иньеста – лучший полузащитник, которого я когда-либо видел. У него было невероятное качество. Он хороший парень, легенда, ему не нужен Золотой мяч.

Он несравнен, потому что он отличается от всех остальных. У него есть элегантность и невероятный класс», – сказал Неймар.

Ранее Иньеста назвал лучшего нападающего за всю историю футбола.

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Андрес Иньеста Неймар
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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