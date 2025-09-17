17 сентября проходит матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе КСК «Ника». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. Ворота соперников поразил Александр Пихаленок.

Матч Александрии и Динамо должен был стартовать еще в 18:00, но из-за воздушной тревоги стартовал только спустя час.

❗️ ВИДЕО. Как Пихаленок вывел Динамо вперед в матче Кубка против Александрии