Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 00:21 |
361
0

Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим

Михайленко – о скандале со Степановым

19 сентября 2025, 00:21 |
361
0
Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
УАФ. Дмитрий Михайленко

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко отреагировал на бывший конфликт украинского нападающего Артема Степанова со сборной. Ранее Степанов дважды отказался ехать к «сине-желтым», но ситуация, похоже, разрешилась – Артем недавно сыграл за сборную Украины U-21.

– О юношеских сборных вспоминают, когда есть какой-то успех или когда происходит скандал. В этом году была громкая история с Артемом Степановым. Каково ваше мнение по поводу этой ситуации?

– Я вообще нормально воспринял эту историю. Знал, что она закончится нормально. Там не было повода для скандала. Так оно и закончилось.

Артем сейчас вызывается на матчи сборной U-21, он конкурирует – и все хорошо. Выходил на замену в победном матче против Литвы. У меня прекрасные отношения с ним, с родителями, мы на связи. Плохо для УАФ, что там столько внимания было к этой истории. Даже таксисты говорили: «А почему ты Степанова не вызываешь, что там такое?»

На самом деле мы общались со спортивными директорами. Такие моменты могут быть, но главное, что все закончилось хорошо. Артем мотивирован играть, он прогрессирует и это замечательно.

Ранее Михайленко рассказал, что на предстоящий ЧМ U-20 Степанова не отпустил его клуб.

По теме:
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Где-то 500 человек в Чили ожидают наших матчей»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: Степанова не отпустили в сборную. Дело не в датах ФИФА
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Артем Степанов
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Бокс | 18 сентября 2025, 01:25 3
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»
Эксперты: «Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Посмотрите на Усика»

Кроуфорд стал первым в рейтинге The Ring

ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Футбол | 18 сентября 2025, 08:00 2
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»

Тренер – о годовщине смерти Гусина

«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
Футбол | 18.09.2025, 18:33
«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
Манчестер Сити – Наполи – 2:0. Холанд и Доку. Видео голов и обзор
Футбол | 18.09.2025, 23:59
Манчестер Сити – Наполи – 2:0. Холанд и Доку. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Наполи – 2:0. Холанд и Доку. Видео голов и обзор
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Футбол | 18.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
17.09.2025, 03:22 2
Бокс
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
17.09.2025, 00:02 1
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем