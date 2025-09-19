Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко отреагировал на бывший конфликт украинского нападающего Артема Степанова со сборной. Ранее Степанов дважды отказался ехать к «сине-желтым», но ситуация, похоже, разрешилась – Артем недавно сыграл за сборную Украины U-21.

– О юношеских сборных вспоминают, когда есть какой-то успех или когда происходит скандал. В этом году была громкая история с Артемом Степановым. Каково ваше мнение по поводу этой ситуации?

– Я вообще нормально воспринял эту историю. Знал, что она закончится нормально. Там не было повода для скандала. Так оно и закончилось.

Артем сейчас вызывается на матчи сборной U-21, он конкурирует – и все хорошо. Выходил на замену в победном матче против Литвы. У меня прекрасные отношения с ним, с родителями, мы на связи. Плохо для УАФ, что там столько внимания было к этой истории. Даже таксисты говорили: «А почему ты Степанова не вызываешь, что там такое?»

На самом деле мы общались со спортивными директорами. Такие моменты могут быть, но главное, что все закончилось хорошо. Артем мотивирован играть, он прогрессирует и это замечательно.

Ранее Михайленко рассказал, что на предстоящий ЧМ U-20 Степанова не отпустил его клуб.