Спортдир ПСЖ: «Доннарумма попросил такую зарплату... Это нужно заслужить»

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш признал, что клуб не был готов платить зарплату, которую потребовал вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

«Политика клуба такова, что команда важнее одного игрока. Доннарумма попросил такую зарплату, которая была в старом ПСЖ, но не в нынешнем составе. Ты получаешь больше, если заслужил это, а не просто так».

«Мы сразу поняли, что переговоры будут сложными, учитывая его требования. В итоге Джанлуиджи покинул команду», – сказал Кампуш.

Игрок перешел в Манчестер Сити, где уже дебютировал с победы над Манчестер Юнайтед 3:0.