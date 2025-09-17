Лига чемпионов17 сентября 2025, 16:20 |
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Славия Прага – Буде-Глимт
Матч состоится 17 сентября в 19:45 по Киеву
17 сентября 2025, 16:20 |
В среду, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Славия Прага» и «Буде-Глимт».
Поединок пройдет на стадионе Фортуна Арена в Праге.
Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
