Лига чемпионов
17 сентября 2025, 16:20 |
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Славия Прага – Буде-Глимт

Матч состоится 17 сентября в 19:45 по Киеву

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Славия Прага – Буде-Глимт
Getty Images/Global Images Ukraine. Буде-Глимт

В среду, 17 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Славия Прага» и «Буде-Глимт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Фортуна Арена в Праге.

Начало поединка запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Славия Прага Буде-Глимт Лига чемпионов где смотреть
