Матч Реал – Марсель стал самым посещаемым среди матчей 16 сентября
Сколько вчерашних поединков собрали более 50 тысяч зрителей?
Вчера, 16 сентября, состоялись первые шесть матчей первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Самым посещаемым матчем стал поединок на «Сантьяго Бернабеу» между «Реалом» и «Марселем», который посетили 74 610 болельщиков.
Матчи в Лондоне, Лиссабоне и Бильбао также собрали более 50 тысяч зрителей на трибунах стадионов.
Посещаемость матчей Лиги чемпионов за 16 сентября
- 74 610: Реал – Марсель
- 54 755: Тоттенхэм – Вильярреал
- 53 257: Бенфика – Карабах
- 51 059: Атлетик – Арсенал
- 41 497: Ювентус – Боруссия Дортмунд
- 35 000: ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
🔵 UCL attendances MD1 (16 Sep 2025):— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 17, 2025
74,610 🇪🇸 Real Madrid - 🇫🇷 Marseille
54,755 🏴 Tottenham - 🇪🇸 Villarreal
53,257 🇵🇹 Benfica - 🇦🇿 Qarabag
51,059 🇪🇸 Athletic Club - 🏴 Arsenal
41,497 🇮🇹 Juventus - 🇩🇪 B. Dortmund
35,000 🇳🇱 PSV - 🇧🇪 Union SG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теренс рассказал, что является болельщиком Александра
Марта в двух сетах переиграла Джессику в первой игре противостояния 1/4 финала КБДК-2025