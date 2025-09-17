Матч Реал – Марсель стал самым посещаемым среди матчей 16 сентября

Вчера, 16 сентября, состоялись первые шесть матчей первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Самым посещаемым матчем стал поединок на «Сантьяго Бернабеу» между «Реалом» и «Марселем», который посетили 74 610 болельщиков.

Матчи в Лондоне, Лиссабоне и Бильбао также собрали более 50 тысяч зрителей на трибунах стадионов.

Посещаемость матчей Лиги чемпионов за 16 сентября

74 610: Реал – Марсель

54 755: Тоттенхэм – Вильярреал

53 257: Бенфика – Карабах

51 059: Атлетик – Арсенал

41 497: Ювентус – Боруссия Дортмунд

35 000: ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз