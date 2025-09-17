Матч Реал – Марсель стал самым посещаемым среди матчей 16 сентября

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 16:19 |
Сколько вчерашних поединков собрали более 50 тысяч зрителей?

Вчера, 16 сентября, состоялись первые шесть матчей первого тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Самым посещаемым матчем стал поединок на «Сантьяго Бернабеу» между «Реалом» и «Марселем», который посетили 74 610 болельщиков.

Матчи в Лондоне, Лиссабоне и Бильбао также собрали более 50 тысяч зрителей на трибунах стадионов.

Посещаемость матчей Лиги чемпионов за 16 сентября

  • 74 610: Реал – Марсель
  • 54 755: Тоттенхэм – Вильярреал
  • 53 257: Бенфика – Карабах
  • 51 059: Атлетик – Арсенал
  • 41 497: Ювентус – Боруссия Дортмунд
  • 35 000: ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
Лига чемпионов статистика болельщики стадион Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Марсель Тоттенхэм Карабах Агдам Вильярреал Бенфика Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд Ювентус ПСВ Юнион Сен-Жилуаз
