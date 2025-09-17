ВИДЕО. Твердохлеб хладнокровно реализовал пенальти в матче против Чернигова

В среду, 17 сентября проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

Команды играют на стадионе «Чернигов-Арена». Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.

На 45-й минуте гости сумели выйти вперед после точного удара от Егора Твердохлеба с 11-метровой отметки. Футболист «Чернигова» сыграл рукой, после чего арбитр назначил пенальти.

Полузащитник «Кривбасса» хладнокровно развел голкипера и мяч по разным углам ворот и позволил своей команде уйти на перерыв с преимуществом в один гол.

ГОЛ, 0:1! Твердохлеб, 45 мин (пен)

Видео голов: