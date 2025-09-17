Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Твердохлеб хладнокровно реализовал пенальти в матче против Чернигова
Кубок Украины
17 сентября 2025, 13:58 | Обновлено 17 сентября 2025, 14:14
173
0

ВИДЕО. Твердохлеб хладнокровно реализовал пенальти в матче против Чернигова

Полузащитник «Кривбасса» помог гостям уйти на перерыв с преимуществом в счете

17 сентября 2025, 13:58 | Обновлено 17 сентября 2025, 14:14
173
0
ВИДЕО. Твердохлеб хладнокровно реализовал пенальти в матче против Чернигова
ФК Кривбасс Кривой Рог. Егор Твердохлеб

В среду, 17 сентября проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

Команды играют на стадионе «Чернигов-Арена». Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 45-й минуте гости сумели выйти вперед после точного удара от Егора Твердохлеба с 11-метровой отметки. Футболист «Чернигова» сыграл рукой, после чего арбитр назначил пенальти.

Полузащитник «Кривбасса» хладнокровно развел голкипера и мяч по разным углам ворот и позволил своей команде уйти на перерыв с преимуществом в один гол.

ГОЛ, 0:1! Твердохлеб, 45 мин (пен)

Видео голов:

По теме:
Ошибка все изменила. ЛНЗ выбил Металлист из Кубка Украины
Полесье Ставки – Шахтер. Кубок Украины. Стали известны стартовые составы
ВИДЕО. Мастер-класс по пенальти: легионер ЛНЗ не оставил шансов Металлисту
Кубок Украины по футболу Чернигов Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб пенальти видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Футбол | 16 сентября 2025, 23:55 59
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!

Матч первого тура Лиги чемпионов в Лиссабоне завершился со счетом 3:2 в пользу гостей

Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17 сентября 2025, 07:02 11
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба

Попов не видит своего будущего в Киеве

Раскрыты детали. Реал провел медицинское обследование звездного футболиста
Футбол | 17.09.2025, 13:40
Раскрыты детали. Реал провел медицинское обследование звездного футболиста
Раскрыты детали. Реал провел медицинское обследование звездного футболиста
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Футбол | 17.09.2025, 12:35
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Другие виды | 16.09.2025, 16:45
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13
Бокс
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 11
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем