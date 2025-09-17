Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 сентября
17 сентября 2025, 12:34 |
37
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Луис Энрике

В среду, 17 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Олимпиакос – Пафос

Ggbet 1.46 – 4.92 – 7.95

22:00 Аякс – Интер

Ggbet 4.81 – 4.30 – 1.74

22:00 Бавария – Челси

Ggbet 1.78 – 4.30 – 4.51

22:00 Ливерпуль – Атлетико

Ggbet 1.57 – 4.56 – 6.30

22:00 ПСЖ – Аталанта

Ggbet 1.48 – 5.12 – 7.02

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
