СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 сентября

В среду, 17 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Олимпиакос – Пафос

1.46 – 4.92 – 7.95

22:00 Аякс – Интер

4.81 – 4.30 – 1.74

22:00 Бавария – Челси

1.78 – 4.30 – 4.51

22:00 Ливерпуль – Атлетико

1.57 – 4.56 – 6.30

22:00 ПСЖ – Аталанта

1.48 – 5.12 – 7.02

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.