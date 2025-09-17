Команда на антидепрессантах. 13 мыслей после матча Атлетика и Арсенала

После победы Артета сказал, что во втором тайме команда была более доминирующей. Что Микель считает доминированием? 58% владения, 63:53 по пасам в финальную треть поля, 7 ударов по воротам соперника за 45 минут футбола, xG меньше единицы. Помню, когда испанец только начинал в Лондоне, он очень часто рассказывал об этом «доминировании». Команда проводила плохие матчи, а Артета выходил к СМИ и рассказывал, что, вот сами видите: доминировали! Читая его комментарии после выезда в Бильбао, наловил флэшбэков, вернулся мыслями в старые-добрые времена. Это все тот же Артета, что и раньше. Только этот еще и матчи выигрывает. Не все, но достаточно много для того, чтобы на его команду смотрели под микроскопом: вдруг именно в этом сезоне выиграет большой трофей? Или в следующем. Или еще через год. Или...

Матч «Атлетика» и «Арсенала» не был самым результативным вчера. Не был самым насыщенным событиями. Не имел сенсационного итога. Но все же дал довольно плодородную почву для размышлений о командах, особенно об английской. Этот материал – именно об этом. И немного о матче.

1. «Атлетик» на старте замедлял игру. Каждый стандарт – это прежде всего пауза, а уже потом стандарт. Каждый момент, когда вратарь вынужден выбить от ворот или отпасовать без давления, растягивался в 2-3 раза, иногда – на десятки секунд. Как же трудно было режиссерам трансляции, которые уже показали фол слева, справа, сверху, снизу, с камеры в космосе – а футболисты до сих пор не готовы разыграть штрафной удар. Команда из Бильбао занималась этим первые минут 10 точно. Видимо, Вальверде боялся, что «Арсенал» пойдет активно в атаку в дебюте, поэтому и попросил футболистов действовать таким образом. Но не на того нарвался: Артета не собирался ни в «активно», ни в «атаку». Первый свой удар в матче «Арсенал» нанес только на 23 минуте. Переиграл переигрывание соперника.

2. «Арсенал» только дважды пробил по воротам в контратаках. Однако хочу акцентировать внимание на том, какие это были атаки. Первая – когда Дьокереш поставил корпус почти на фланге, подобрал мяч, вошел в штрафную площадку и пробил с угла. Вторая – когда Мартинелли выбегал c центра поля, это победный гол. Показательно, что бразильцу «Арсенал» искал замену летом, а от услуг стандартного форварда Артета отказывался годами. Микель не хочет, чтобы его команда атаковала быстро. За весь прошлый розыгрыш ЛЧ, а это аж 14 матчей, «Арсенал» нанес в контратаках только 8 ударов суммарно. Он не ставит на них вообще. Вчерашняя победа – одержанная благодаря голу, который команда забила вопреки собственным стандартам.

3. Лондонцы снова не играют первым номером. До перерыва имели более 60% владения, однако соперник при этом выполнил 5 попыток отбора на своей половине, «Арсенал» на своей – 7 (а точно атаковали больше именно «канониры»?). Соотношение попыток до центра поля ко всем у команд плюс-минус одинаковое, поэтому свалить все на то, что «Арсенал» в принципе больше пытался отбирать, не получится. Команда владела мячом, но не вела игру, не играла первым номером, не создавала моментов. Создалось впечатление, что Артета в очередной раз привез на матч оборонительный план, но ему просто не дали его реализовать. Пока фиксируем: «Арсенал» снова не хочет быть первой скрипкой в большом матче. Это единственный клуб-претендент на победу в ЛЧ, который настолько предпочитает игру от соперника. Увидеть «Арсенал», который действительно доминирует в топ-матче, – это как увидеть единорога у себя на кухне.

4. «Атлетик» втянул «Арсенал» в свой футбол, а потому было норм. Представьте, что «Барселону» затянули в игру без моментов. Или «Ман Сити» в прошлом сезоне заставили взламывать низкий оборонительный блок. Или «Баварию» оставили без возможности играть интенсивно. Всем было бы неудобно и неприятно. А здесь «Арсенал» до ворот дойти не может, застрял в центре поля, матч утонул в фолах – и «канонирам» норм. Продолжают спокойно играть. Хотел бы сказать, что методично раскатывают соперника, но нет – просто пребывают на поле и сохраняют спокойствие. Вообще-то сам «Атлетик» – крайне спокойная команда. Но на фоне «Арсенала» таким не казался. На 65 минуте счет 0:0, лондонцы без топ-моментов, но продолжают катать мячик, а Артета меняет чистого нападающего на Троссара. «Арсенал» выглядит как команда на мощных антидепрессантах.

5. Позиционная атака «канониров» – безыдейная. Первый момент в матче – отбор у углового флажка, первый удар в створ – сольный проход Дьокереша с фланга в штрафную площадь. Во втором тайме Артета вообще отдал всю игру на откуп Мадуэке (почти все атаки – через него), поэтому в финальные 45 минут у него 5 касаний в штрафной площади соперника, у Дьокереша, Эзе и Троссара – суммарно 3. От претендента на победу во всех турнирах ожидаешь большего. Ну хоть чего-нибудь. Потому что вера в индивидуальный класс футболистов, умение отбирать высоко и персонально Мадуэке – это, конечно, хорошо, но не очень сработало. Если бы не Троссар, была бы ничья 0:0.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьокереш

6. Дьокереш выглядит инородным объектом в системе. Все футболисты «Арсенала» как дети в песочнице: что-то лепят, разговаривают сами с собой и другими, все в песке с ног до головы... А Дьокереш – ребенок, который бегает по площадке с игрушечным пистолетом, время от времени подбегает к песочнице, делает «выстрел» и убегает. Для этого медленного «Арсенала», который делает на поле... что-то, Виктор – слишком энергичный. Куда-то там открывается, чтобы побежать за спины, мяч в последнюю треть тянет, удары наносит ногами и головой. Здесь так не принято. Виктор был единственным до перерыва, кто раскрывал игру для «канониров». Артета не выдержал и заменил этого посланника хаоса на 65 минуте. Еще через 7 «Арсенал» забил. Символично и красноречиво. Пока Дьокереш не выглядит в Лондоне органично. А может ли вообще?

7. Симону стоит уходить из «Атлетика». Вчера у него 27 лонгболов, только 8 точных. Вратарь точно умеет играть ногами, но здесь был вынужден в топ-матче просто лупить куда-то вперед на «а вдруг кто-то зацепится?». Неправильное использование вратаря, между прочим, сборной Испании. В прошлом сезоне выдавал 40% точных длинных пасов в Ла Лиге, перед выигранным Евро – чуть больше трети. О коротких вообще не говорю. Унаи уже 28, так что если пробовать себя в топ-команде или более сильном чемпионате, то уже сейчас. В условном «Марселе», где Де Дзерби и культ розыгрыша от ворот, ему были бы рады. Во многих английских клубах также не потерялся бы. В «Атлетике» его любят и ценят, но не реализуют его потенциал на 100%.

8. «Атлетик» – футбольный отличник-трудяга. Средний блок в формации 4-4-2. Если «Арсенал» слишком долго разыгрывает от ворот, то прессинг. Оппонент проходит линию полузащитников в центре – фол. Чтобы соперник не разогнался, нужно замедлить темп. Но если есть возможность, то лучше бежать вперед быстро. Лучший момент Бильбао в матче произошел тогда, когда у Тимбера слетела бутса у углового флажка «Атлетика» – и «Атлетик» сразу провел атаку через его свободную зону. Увидел возможность и воспользовался. Команде может не хватать таланта, но она точно очень старательная и прекрасно знает весь материал – может прийти на экзамен и ответить правильно почти на все вопросы. Вчера все сделала как надо. Просто соперник оказался более классным и талантливым.

9. У команд 2 фола на своих третях поля. А всего в матче нарушений аж 33. То есть борьба за мяч была, но футболисты лишний раз не пускали друг друга в опасные зоны и были крайне осторожны в противостояниях. Был ли матч «Атлетика» и «Арсенала» скучным? Да, потому что команды насобирали только 1.5 xG на двоих. Был ли это футбол низкого уровня? Нет, потому что здесь 2 сильных оборонительных перформанса. В матче «Реала» вчера случилось 3 отбора на чужой трети поля, в игре «Ювентуса» – 5. Здесь имело место 7. В Турине было 3 перехвата на чужой половине, здесь – 5. Это о качестве игры против мяча.

10. «Арсенал» победил благодаря индивидуальным действиям футболистов. Троссар в касание вывел 1 на 1 Мартинелли, тот смог протащить мяч и пробить. Позже бразилец выиграл дуэль на фланге и отпасовал на бельгийца в штрафной, тот придержал мяч, дождался лучшего момента для удара и забил во второй раз. Это не отработанные комбинации, это гениальные решения и исполнение. Возможно, так и выигрываются тяжелые поединки. Но ни Мартинелли, ни Троссар не играют так регулярно. В следующий раз в таком матче «Арсенал» не забьет и потеряет очки. Но это проблема команды из будущего, да? Пока все хорошо и «мы были более доминирующими».

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мартинелли и Леандро Троссард

11. «Арсенал» лениво переиграл сильную команду. «Атлетик» – четвертый лучший в Испании. Был в четверке Ла Лиги прошлого сезона. На старте нового выиграл в чемпионате 3 из 4 поединков. Имеет хороший баланс опыта и молодости в составе. Играл без Нико, но с несколькими топами и игроками сборных. Имеет тренера Вальверде с опытом побед в Примере. В конце концов, играет в качественный футбол – довольно осторожный и от соперника, но образцовый для всех средних и малых команд. Подавляющее большинство наставников мира хотело бы, чтобы их подопечные делали на поле то, что делал вчера «Атлетик». Потому что здесь весь стандартный набор инструментов рабоче-христианской команды. И «Арсенал» все равно победил. В гостях. Без Сака и Эдегора. Благодаря гол+пас запасных футболистов, изысканному действию откровенного резервиста. И еще сделал это очень спокойно и обыденно. Просто представьте разрыв в уровне и какая вообще-то сильная команда этот «Арсенал».

12. Артета – современный Аллегри. Страшный тезис, я знаю. Но вполне справедливый. Мне все труднее включать важные матчи «Арсенала», потому что я знаю: на поле почти ничего не будет происходить. Планируется борьба за мяч и качественная оборона, не планируются хорошая позиционная атака, высокий темп, большое количество голов. Дуэль с «Ливерпулем» – скучная, вот эта с «Атлетиком» – тоже. И мы уже видели, что «красных», что испанцев против других команд, даже в топ-матчах: они не играют настолько непривлекательно. Пока не встретятся с «Арсеналом». Тот заставит. Убьет то, за что мы любим футбол, чтобы победить, может, и только 1:0 или 2:0, зато без пропущенного и с топовым оборонительным перформансом. Разве не то же самое годами делает тот же Аллегри? Другими методами приходит к тому же результату – неприятным для просмотра матчам. Я искренне радовался, когда поединок наконец закончился.

Микель, конечно, ставит команде более активный прессинг. Его коллективы, если есть необходимость, могут играть интересно в атаке (матч-ответка против «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ, дуэли с аутсайдерами и середняками АПЛ). Испанец более гибкий, поэтому не все его поединки – скучные и неинтересные. Но большие матчи – да. Если бы Аллегри начинал работать тренером сейчас, когда все помешаны на прессинге, он бы использовал этот прессинг как инструмент в своих командах. Если бы он начинал карьеру сейчас, то был бы примерно как Артета. И Артета, если бы начинал раньше, был бы как Аллегри. Настолько же прагматичный. Настолько же спокойна на поле его команда, как лучшие коллективы Макса. Настолько же Микель ставит именно на оборону. А в атаке футболисты разберутся. Просто Артета этого, в отличие от Аллегри, пока не проговаривает публично.

13. Испанец боится проигрывать. Кажется, вчера даже не пытался победить. Заменил активного Дьокереша на Троссара, который после выхода аж 9 из 14 своих касаний сделал на своей половине поля. Бельгиец выходил, чтобы «Арсенал» лучше держал мяч, получил лишнего игрока для контроля и легче выходил из-под давления соперника: Троссар даже на своей трети поля успел заработать фол. Артета не защищал счет 0:0, но соглашался на него. Не принимал смелых решений. Хотел помочь команде играть в футбол, а не выиграть. Удалось победить, но «гениальные замены Артеты», о которых сразу после игры писали СМИ, не были призваны выиграть матч. Микель шел на ничью, был готов к ней. И это проблема, потому что ничейными результатами трофеев не выиграть. Чтобы стать лучшим, нужно побеждать. Хотеть победить. Делать что-то для этого.

Микель либо делает недостаточно, либо не делает вообще. Поэтому с ним «Арсенал» без больших титулов. Он не является главной проблемой, но точно одна из них.