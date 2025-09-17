В Португалии выбрали лучшего игрока Бенфики в матче ЛЧ. Это украинец

Во вторник, 16 сентября, состоялся матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и азербайджанский «Карабах». Лиссабонский клуб потерпел сенсационное поражение со счетом 2:3.

Португальская пресса опубликовала материал, в котором оценила футболистов «орлов» и признала голкипера сборной Украины Анатолия Трубина лучшим игроком команды:

«Что бы представляла собой «Бенфика» без великолепного вратаря? Почти ничего. Украинец не был виноват ни в одном из трех голов «Карабаха» и сделал два сейва, которые не позволили завершить матч с разгромным поражением.

Удачным моментом для «Бенфики» стали два эпизода: на 33-й и 45-й минутах. Именно в эти моменты «Карабах» был очень близок к тому, чтобы забить, и Трубин дважды спас команду, вмешавшись в игру.

Все, кто думал, что Трубина ждет спокойный вечер, ошибались. Столкнувшись с соперником из второго (третьего?) европейского дивизиона, украинец был вынужден быть начеку. И он был. Не из-за него, явно не из-за него, разразился скандал на «Эштадиу да Луш», – уверены в Португалии.