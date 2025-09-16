Во вторник, 16 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу принимает стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На 52-й минуте счет открыл вингер гостей Карим Адейеми.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Ювентуса