Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Ювентуса
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 23:15 |
66
0

ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Ювентуса

Немецкий вингер отличился взятием ворот на 52-й минуте

16 сентября 2025, 23:15 |
66
0
ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Во вторник, 16 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу принимает стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 52-й минуте счет открыл вингер гостей Карим Адейеми.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Ювентуса

По теме:
ФОТО. Усик посетил матч Лиги чемпионов. Его выбор был очевиден
Тоттенхэм обыграл Вильярреал в ЛЧ благодаря курьерзному автоголу голкипера
ВИДЕО. Реал сразу после удаления выходит вперед в матче с Марселем
Ювентус Боруссия Дортмунд Лига чемпионов видео голов и обзор Карим Адейеми
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 42
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Футбол | 16 сентября 2025, 00:17 3
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне

Товарищеский поединок носил благотворительный характер

Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Футбол | 16.09.2025, 23:32
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Футбол | 16.09.2025, 18:45
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Бокс | 16.09.2025, 00:07
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 3
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 11
Футбол
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем