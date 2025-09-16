Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 23:11 | Обновлено 16 сентября 2025, 23:17
627
7

ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ

Камило Дуран поразил ворота Анатолия на 48-й минуте, сделав счет 2:2

16 сентября 2025, 23:11 | Обновлено 16 сентября 2025, 23:17
627
7
ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ

16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 48-й минуте гости сравняли счет, забив второй гол в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина. Отличился Камило Дуран.

Помимо Трубина, в составе орлов с первых минут играет украинец Георгий Судаков, который оформил два ассиста в первом тайме.

❗️ ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Реал сразу после удаления выходит вперед в матче с Марселем
ВИДЕО. 4 гола за 11 минут. Фантастический матч Ювентуса и Боруссии Д
ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Ювентуса
видео голов и обзор Анатолий Трубин Карабах Агдам Бенфика Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16 сентября 2025, 10:02 4
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины

Артем хочет видеть во главе сборной Украины Мирона Маркевича

Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16 сентября 2025, 07:07 10
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды

Алиссон Сантана заинтересовал «РБ Лейпциг»

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Футбол | 16.09.2025, 19:20
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
«Мы помним его игру, но...» В Полесье объяснили подписание Бущана
Футбол | 16.09.2025, 23:18
«Мы помним его игру, но...» В Полесье объяснили подписание Бущана
«Мы помним его игру, но...» В Полесье объяснили подписание Бущана
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
вже 2:3 було б, але не зарахували. ох і ідіоти ця Бенфіка, не здивуюсь якщо програють
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
після пропущених голів Карабах з половини поля Бенфіки майже не виходив.
Все закономірно.
прокляття тренера Гуттманна в 1962 діє вже 63 роки.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ivankondrat96
Азербайджанський футбол на підйомі)
Ответить
0
Viktor Shuper
Бенфіка додіки, дуже розслабилися після 2:0. Карабах по статистиці та й по грі практично не поступається нічим
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 2
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем