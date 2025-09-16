16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 48-й минуте гости сравняли счет, забив второй гол в ворота украинского голкипера Анатолия Трубина. Отличился Камило Дуран.

Помимо Трубина, в составе орлов с первых минут играет украинец Георгий Судаков, который оформил два ассиста в первом тайме.

❗️ ВИДЕО. Трубин пропустил второй: Карабах отыгрался с 0:2 против Бенфики в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine