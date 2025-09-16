Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 22:37
Арсенал установил интересное достижение в Лиге чемпионов

Атлетик, несмотря на поражение, также вошел в историю турнира

Арсенал установил интересное достижение в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Лиги чемпионов Арсенал на выезде победил Атлетик со счетом 2:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Арсенал стал первым клубом в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, который победил испанский клуб в шестом матче подряд.

Габриэль Мартинелли стал автором победного гола Арсенала. Бразилец вышел на замену и уже через 36 секунд отличился забитым мячом.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов только один игрок после выхода на замену забил быстрее – Адемола Лукман (Аталанта), которому понадобилось 35 секунд для того, чтобы забить гол в ворота Брюгге.

В целом замены Микеля Артеты оказались удачными. Габриэль Мартинелли и Леандро Троссар, появившись на поле во втором тайме, отличились голами и результативными передачами друг для друга.

Габриэль Мартинелли забил 5 голов в Лиге чемпионов, причем 3 из них – в ворота испанских команд (Севилья, Реал, Атлетик).

Атлетик стал первой испанской командой после Реала в 1995 году, которая начала матч с 11 стартовыми игроками, которые до этого никогда не играли в Лиге чемпионов.

