Арсенал установил интересное достижение в Лиге чемпионов
Атлетик, несмотря на поражение, также вошел в историю турнира
В матче первого тура Лиги чемпионов Арсенал на выезде победил Атлетик со счетом 2:0.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Арсенал стал первым клубом в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, который победил испанский клуб в шестом матче подряд.
Габриэль Мартинелли стал автором победного гола Арсенала. Бразилец вышел на замену и уже через 36 секунд отличился забитым мячом.
В прошлом сезоне Лиги чемпионов только один игрок после выхода на замену забил быстрее – Адемола Лукман (Аталанта), которому понадобилось 35 секунд для того, чтобы забить гол в ворота Брюгге.
В целом замены Микеля Артеты оказались удачными. Габриэль Мартинелли и Леандро Троссар, появившись на поле во втором тайме, отличились голами и результативными передачами друг для друга.
Габриэль Мартинелли забил 5 голов в Лиге чемпионов, причем 3 из них – в ворота испанских команд (Севилья, Реал, Атлетик).
Атлетик стал первой испанской командой после Реала в 1995 году, которая начала матч с 11 стартовыми игроками, которые до этого никогда не играли в Лиге чемпионов.
11 - Athletic Club are the first Spanish side to start a UEFA Champions League game with 11 players who have never played UEFA Champions League football before since Real Madrid in September 1995. Premiere. pic.twitter.com/bdazdccNyW— OptaJose (@OptaJose) September 16, 2025
🏴 Gabriel Martinelli's goals in UCL:— playmakerstats (@playmaker_EN) September 16, 2025
🇪🇸 v Athletic (A) [25/26]
🇪🇸 v Real Madrid (A) [24/25]
🇵🇹 v Sporting (A) [24/25]
🇫🇷 v Lens (H) [23/24]
🇪🇸 v Sevilla (A) [23/24]#AFC #ATHARS #UCL pic.twitter.com/LZ6LPn9RXL
There were just 36 seconds between Gabriel Martinelli coming on for Eberechi Eze and the Brazilian opening the scoring for Arsenal.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 16, 2025
Only one substitute last season (Ademola Lookman vs Club Brugge - 35 secs) scored quicker after coming off the bench in the 2024-25 campaign #UCL pic.twitter.com/j6pBBKV1Gg
Arsenal vs Bilbao:— StatMuse FC (@statmusefc) September 16, 2025
65' — Trossard subbed on
71' — Martinelli subbed on
72' — Martinelli goal + Trossard assist
87' — Trossard goal + Martinelli assist
Super subs. pic.twitter.com/o57n91xQ5r
