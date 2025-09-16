Другие новости16 сентября 2025, 19:10 | Обновлено 16 сентября 2025, 20:48
«Приятно встретить легенду». Терри высказался об Усике
Англичанин и украинец пересеклись на поле стадиона «Жозе Алваладе»
В понедельник, 15 августа, состоялся шоу-матч легенд Португалии и легенд мира.
Встречу принимал стадион «Жозе Альваладе».
Легенды Португалии добыли победу со счетом 4:1.
После матча Джон Терри в своем Instagram выложил фото с Александром Усиком, который принял участие в матче и провел на поле 23 минуты.
«Приятно встретить легенду», – подписал фото англичанин.
