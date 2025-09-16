«Приятно встретить легенду». Терри высказался об Усике

В понедельник, 15 августа, состоялся шоу-матч легенд Португалии и легенд мира.

Встречу принимал стадион «Жозе Альваладе».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легенды Португалии добыли победу со счетом 4:1.

После матча Джон Терри в своем Instagram выложил фото с Александром Усиком, который принял участие в матче и провел на поле 23 минуты.

«Приятно встретить легенду», – подписал фото англичанин.