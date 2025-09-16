Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Приятно встретить легенду». Терри высказался об Усике
Другие новости
16 сентября 2025, 19:10 | Обновлено 16 сентября 2025, 20:48
893
0

«Приятно встретить легенду». Терри высказался об Усике

Англичанин и украинец пересеклись на поле стадиона «Жозе Алваладе»

16 сентября 2025, 19:10 | Обновлено 16 сентября 2025, 20:48
893
0
«Приятно встретить легенду». Терри высказался об Усике
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

В понедельник, 15 августа, состоялся шоу-матч легенд Португалии и легенд мира.

Встречу принимал стадион «Жозе Альваладе».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легенды Португалии добыли победу со счетом 4:1.

После матча Джон Терри в своем Instagram выложил фото с Александром Усиком, который принял участие в матче и провел на поле 23 минуты.

«Приятно встретить легенду», – подписал фото англичанин.

По теме:
УСИК: «Горжусь, что принял участие в благотворительном матче в Лиссабоне»
Дюбуа седьмой, где Усик? Обновился рейтинг супертяжелого веса по версии IBF
Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1. Усик на поле. Видео голов и обзор
Джон Терри Александр Усик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик потерял первое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Бокс | 16 сентября 2025, 08:03 4
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира

Теренс Кроуфорд поднялся с третьей на первую позицию после победы в Лас-Вегасе

Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16 сентября 2025, 10:02 4
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины

Артем хочет видеть во главе сборной Украины Мирона Маркевича

ГВАРДИОЛА о вратарях: «Не требую от Доннаруммы то, что делал Эдерсон»
Футбол | 16.09.2025, 20:35
ГВАРДИОЛА о вратарях: «Не требую от Доннаруммы то, что делал Эдерсон»
ГВАРДИОЛА о вратарях: «Не требую от Доннаруммы то, что делал Эдерсон»
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16.09.2025, 07:07
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Другие виды | 16.09.2025, 16:45
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 3
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
14.09.2025, 17:31 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем