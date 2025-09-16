Стадион на 6 тысяч зрителей. Барселона снова сыграет там домашний матч

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 сентября 2025, 19:40 | Обновлено 16 сентября 2025, 20:03
Клуб ждет завершения реконструкции

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона сообщила, что матч 5-го тура чемпионата Испании против Хетафе пройдет на стадионе имени Йохана Кройффа.

Арена вмещает лишь 6 тысяч зрителей, однако каталонский гранд вынужден играть на таком стадионе из-за реконструкции Камп Ноу, которая снова затянулась.

Ла Лига дала разрешение на проведение игры, пусть даже арена не соответствует регламенту чемпионата.

На стадионе Кройффа обычно играет резервная и женская команды каталонцев. Пока нет информации, когда Барселона сможет принимать соперников на легендарном Камп Ноу.

Ранее клуб хотел, чтобы это случилось до старта сезона, а на открытие приехали легенды, включая Лионеля Месси.

Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
