Стадион на 6 тысяч зрителей. Барселона снова сыграет там домашний матч

Барселона сообщила, что матч 5-го тура чемпионата Испании против Хетафе пройдет на стадионе имени Йохана Кройффа.

Арена вмещает лишь 6 тысяч зрителей, однако каталонский гранд вынужден играть на таком стадионе из-за реконструкции Камп Ноу, которая снова затянулась.

Ла Лига дала разрешение на проведение игры, пусть даже арена не соответствует регламенту чемпионата.

На стадионе Кройффа обычно играет резервная и женская команды каталонцев. Пока нет информации, когда Барселона сможет принимать соперников на легендарном Камп Ноу.

Ранее клуб хотел, чтобы это случилось до старта сезона, а на открытие приехали легенды, включая Лионеля Месси.