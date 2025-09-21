Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
21 сентября 2025, 17:17
0

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей

Финальная часть турнира прошла в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

С 16 по 21 сентября на кортах китайского города Шэньчжэнь прошла финальная часть Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Участие приняли восемь стран:

  • Шесть команд, которые прошли Квалификацию: Украина, Великобритания, США, Казахстан, Япония, Испания
  • Прошлогодняя команда-чемпионка: Италия
  • Страна-хозяйка: Китай

Украина впервые выступила в финальном этапе КБДК. В Квалификации неофициального чемпионата мира по теннису украинки выиграли группу у Швейцарии и Польши.

Состав сборной Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок, капитан – Илья Марченко.

Сине-желтые добрались до полуфинала, где проиграли Италии 1:2.

Все противостояния состоялись из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определялся по сумме трех встреч, выходил в следующий раунд.

РАСПИСАНИЕ

Финал КБДК-2025

21 сентября

12:00. Италия США – 2:0

  • Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро – 6:4, 6:4
  • Жасмин Паолини – Джессика Пегула – 6:4, 6:2

1/2 финала плей-офф КБДК-2025

20 сентября

12:00. США – Великобритания – 2:0

  • Эмма Наварро – Сонай Картал – 3:6, 6:4, 6:3
  • Джессика Пегула – Кэти Бултер – 3:6, 6:4, 6:2

19 сентября

12:00. Италия – Украина

Италия – Украина – 2:1

  • Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6
  • Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4
  • Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:3

1/4 финала плей-офф КБДК-2025

18 сентября

13:00. Япония – Великобритания – 0:2

  • Эна Шибахара – Сонай Картал – 3:6, 6:7 (4:7)
  • Моюка Утидзима – Кэти Бултер – 2:6, 1:6

05:00. Казахстан – США – 1:2

  • Юлия Путинцева – Эмма Наварро – 5:7, 6:2, 6:7 (6:8)
  • Елена Рыбакина – Джессика Пегула – 6:4, 6:1
  • Елена Рыбакина / Юлия Путинцева – Джессика Пегула / Тейлор Таунсенд – 2:6, 6:7 (1:7)

17 сентября

12:00. Испания – Украина – 0:2

  • Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6
  • Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7

16 сентября

12:00. Италия – Китай – 2:0

  • Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ – 4:6, 7:5, 7:5
  • Жасмин Паолини – Ван Синьюй – 4:6, 7:6 (7:4), 6:4

Сетка плей-офф КБДК-2025

По теме:
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Италия – США. Финал Кубка Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итальянка, проигравшая Костюк, сотворила сенсацию в финале, одолев Наварро
расписание календарь женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису женская сборная Италии по теннису женская сборная Китая по теннису женская сборная США по теннису женская сборная Казахстана по теннису женская сборная Японии по теннису женская сборная Великобритании по теннису Кубок Билли Джин Кинг
