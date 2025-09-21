Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей

С 16 по 21 сентября на кортах китайского города Шэньчжэнь прошла финальная часть Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Участие приняли восемь стран:

Шесть команд, которые прошли Квалификацию: Украина , Великобритания, США, Казахстан, Япония, Испания

, Великобритания, США, Казахстан, Япония, Испания Прошлогодняя команда-чемпионка: Италия

Страна-хозяйка: Китай

Украина впервые выступила в финальном этапе КБДК. В Квалификации неофициального чемпионата мира по теннису украинки выиграли группу у Швейцарии и Польши.

Состав сборной Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок, капитан – Илья Марченко.

Сине-желтые добрались до полуфинала, где проиграли Италии 1:2.

Все противостояния состоялись из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определялся по сумме трех встреч, выходил в следующий раунд.

РАСПИСАНИЕ

Финал КБДК-2025

21 сентября

12:00. Италия – США – 2:0

Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро – 6:4, 6:4

– Эмма Наварро – 6:4, 6:4 Жасмин Паолини – Джессика Пегула – 6:4, 6:2

1/2 финала плей-офф КБДК-2025

20 сентября

12:00. США – Великобритания – 2:0

Эмма Наварро – Сонай Картал – 3:6, 6:4, 6:3

– Сонай Картал – 3:6, 6:4, 6:3 Джессика Пегула – Кэти Бултер – 3:6, 6:4, 6:2

19 сентября

12:00. Италия – Украина

Италия – Украина – 2:1

Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6

– 2:6, 3:6 Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4

– Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4 Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:3

1/4 финала плей-офф КБДК-2025

18 сентября

13:00. Япония – Великобритания – 0:2

Эна Шибахара – Сонай Картал – 3:6, 6:7 (4:7)

– 3:6, 6:7 (4:7) Моюка Утидзима – Кэти Бултер – 2:6, 1:6

05:00. Казахстан – США – 1:2

Юлия Путинцева – Эмма Наварро – 5:7, 6:2, 6:7 (6:8)

– 5:7, 6:2, 6:7 (6:8) Елена Рыбакина – Джессика Пегула – 6:4, 6:1

– Джессика Пегула – 6:4, 6:1 Елена Рыбакина / Юлия Путинцева – Джессика Пегула / Тейлор Таунсенд – 2:6, 6:7 (1:7)

17 сентября

12:00. Испания – Украина – 0:2

Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6

– 6:7 (3:7), 2:6 Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7

16 сентября

12:00. Италия – Китай – 2:0

Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ – 4:6, 7:5, 7:5

– Юань Юэ – 4:6, 7:5, 7:5 Жасмин Паолини – Ван Синьюй – 4:6, 7:6 (7:4), 6:4

Сетка плей-офф КБДК-2025