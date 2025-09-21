Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Финальная часть турнира прошла в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября
С 16 по 21 сентября на кортах китайского города Шэньчжэнь прошла финальная часть Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Участие приняли восемь стран:
- Шесть команд, которые прошли Квалификацию: Украина, Великобритания, США, Казахстан, Япония, Испания
- Прошлогодняя команда-чемпионка: Италия
- Страна-хозяйка: Китай
Украина впервые выступила в финальном этапе КБДК. В Квалификации неофициального чемпионата мира по теннису украинки выиграли группу у Швейцарии и Польши.
Состав сборной Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок, капитан – Илья Марченко.
Сине-желтые добрались до полуфинала, где проиграли Италии 1:2.
Все противостояния состоялись из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определялся по сумме трех встреч, выходил в следующий раунд.
РАСПИСАНИЕ
Финал КБДК-2025
21 сентября
12:00. Италия – США – 2:0
- Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро – 6:4, 6:4
- Жасмин Паолини – Джессика Пегула – 6:4, 6:2
1/2 финала плей-офф КБДК-2025
20 сентября
12:00.США – Великобритания – 2:0
- Эмма Наварро – Сонай Картал – 3:6, 6:4, 6:3
- Джессика Пегула – Кэти Бултер – 3:6, 6:4, 6:2
19 сентября
12:00.Италия – Украина
Италия – Украина – 2:1
- Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6
- Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4
- Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Марта Костюк – 6:2, 6:3
1/4 финала плей-офф КБДК-2025
18 сентября
13:00. Япония – Великобритания – 0:2
- Эна Шибахара – Сонай Картал – 3:6, 6:7 (4:7)
- Моюка Утидзима – Кэти Бултер – 2:6, 1:6
05:00. Казахстан – США – 1:2
- Юлия Путинцева – Эмма Наварро – 5:7, 6:2, 6:7 (6:8)
- Елена Рыбакина – Джессика Пегула – 6:4, 6:1
- Елена Рыбакина / Юлия Путинцева – Джессика Пегула / Тейлор Таунсенд – 2:6, 6:7 (1:7)
17 сентября
12:00. Испания – Украина – 0:2
- Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6
- Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7
16 сентября
12:00. Италия – Китай – 2:0
- Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ – 4:6, 7:5, 7:5
- Жасмин Паолини – Ван Синьюй – 4:6, 7:6 (7:4), 6:4
Сетка плей-офф КБДК-2025
