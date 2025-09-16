Арсенал имеет шанс войти в историю Лиги чемпионов
Для этого лондонцам необходимо на выезде обыграть «Атлетик»
Сегодня в матче первого тура Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Атлетика» в Бильбао.
Лондонский клуб подходит к поединку с пятью подряд победами над испанскими командами в Лиге чемпионов.
Статистика последних матчей «Арсенала» в ЛЧ против испанцев:
- 2023/24: «Севилья» – «Арсенал» – 1:2
- 2023/24: «Арсенал» – «Севилья» – 2:0
- 2024/25: «Жирона» – «Арсенал» – 1:2
- 2024/25: «Арсенал» – «Реал» – 3:0
- 2024/25: «Реал» – «Арсенал» – 1:2
Если «Арсенал» сегодня победит «Атлетик», он станет первой командой в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, которая одержит шесть побед подряд над испанскими клубами.
If Arsenal win tonight's game versus Athletic Club, they will become the first side in European Cup/UEFA Champions League history to win six consecutive matches against Spanish sides. pic.twitter.com/72VBC3jRIt— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 16, 2025
