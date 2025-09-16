Арсенал имеет шанс войти в историю Лиги чемпионов

Сегодня в матче первого тура Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Атлетика» в Бильбао.

Лондонский клуб подходит к поединку с пятью подряд победами над испанскими командами в Лиге чемпионов.

Статистика последних матчей «Арсенала» в ЛЧ против испанцев:

2023/24: «Севилья» – «Арсенал» – 1:2

2023/24: «Арсенал» – «Севилья» – 2:0

2024/25: «Жирона» – «Арсенал» – 1:2

2024/25: «Арсенал» – «Реал» – 3:0

2024/25: «Реал» – «Арсенал» – 1:2

Если «Арсенал» сегодня победит «Атлетик», он станет первой командой в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, которая одержит шесть побед подряд над испанскими клубами.

