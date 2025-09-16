Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 12:19 | Обновлено 16 сентября 2025, 12:21
Арсенал имеет шанс войти в историю Лиги чемпионов

Для этого лондонцам необходимо на выезде обыграть «Атлетик»

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в матче первого тура Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Атлетика» в Бильбао.

Лондонский клуб подходит к поединку с пятью подряд победами над испанскими командами в Лиге чемпионов.

Статистика последних матчей «Арсенала» в ЛЧ против испанцев:

  • 2023/24: «Севилья» – «Арсенал» – 1:2
  • 2023/24: «Арсенал» – «Севилья» – 2:0
  • 2024/25: «Жирона» – «Арсенал» – 1:2
  • 2024/25: «Арсенал» – «Реал» – 3:0
  • 2024/25: «Реал» – «Арсенал» – 1:2

Если «Арсенал» сегодня победит «Атлетик», он станет первой командой в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, которая одержит шесть побед подряд над испанскими клубами.

Арсенал Лондон Атлетик Бильбао Лига чемпионов статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
