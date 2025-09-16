Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 12:20
Где смотреть матч основного раунда лиги чемпионов ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз

Матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов стартует 16 сентября в 19:45 по Киеву

Где смотреть матч основного раунда лиги чемпионов ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом» Сен-Жилуаз.

Встречу примет стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

ПСВ Лига чемпионов Юнион Сен-Жилуаз
