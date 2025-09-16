Лига чемпионов16 сентября 2025, 12:20 |
Где смотреть матч основного раунда лиги чемпионов ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
Матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов стартует 16 сентября в 19:45 по Киеву
16 сентября 2025, 12:20 |
Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом» Сен-Жилуаз.
Встречу примет стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
