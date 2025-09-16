Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Тоттенхэм – Вильярреал
16 сентября в 22:00 состоится игра основного раунда квалификации ЛЧ
На этой неделе стартует основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.
16 сентября в 22:00 в Лондоне английский Тоттенхэм принимает Вильярреал из Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Будет составлена единая таблица на 36 клубов, команды проведут 8 туров.
Тоттенхэм получил путевку в ЛЧ благодаря победе в финале Лиге Европы 2024/25 над Манчестер Юнайтед (1:0).
Вильярреал занял 5-е место в чемпионате Испании, которое было проходным в Лигу чемпионов.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Тоттенхэм – Вильярреал
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.
