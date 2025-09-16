Жирона отреагировала на гол Ваната в первом матче за испанскую команду

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч четвертого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Сельта» и «Жирона». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Единственный гол в составе каталонской команды забил форвард сборной Украины Владислав Ванат, который дебютировал за «Жирону». После завершения матча в социальных сетях испанского клуба была опубликована реакция на первый забитый мяч украинца в Ла Лиге:

«New celebration unlocked (Новое празднование разблокировано)», – написала пресс-служба каталонцев и опубликовала фото украинца сразу после забитого гола.

Ванат перебрался в «Жирону» из киевского «Динамо» за 15 млн евро (по данным Transfermarkt), и подписал контракт до июня 2030 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел семь матчей за «бело-синих», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.