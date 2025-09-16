Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона отреагировала на гол Ваната в первом матче за испанскую команду
Испания
16 сентября 2025, 10:23 |
1595
1

Жирона отреагировала на гол Ваната в первом матче за испанскую команду

Форвард сборной Украины помог каталонскому клубу сыграть вничью в матче четвертого тура Ла Лиги

16 сентября 2025, 10:23 |
1595
1
Жирона отреагировала на гол Ваната в первом матче за испанскую команду
ФК Жирона. Владислав Ванат

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч четвертого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Сельта» и «Жирона». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Единственный гол в составе каталонской команды забил форвард сборной Украины Владислав Ванат, который дебютировал за «Жирону». После завершения матча в социальных сетях испанского клуба была опубликована реакция на первый забитый мяч украинца в Ла Лиге:

«New celebration unlocked (Новое празднование разблокировано)», – написала пресс-служба каталонцев и опубликовала фото украинца сразу после забитого гола.

Ванат перебрался в «Жирону» из киевского «Динамо» за 15 млн евро (по данным Transfermarkt), и подписал контракт до июня 2030 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел семь матчей за «бело-синих», в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

По теме:
Барселона готовит коллаборацию с известным певцом на Эль Классико
Лукка не Лукаку, Киву лучше Индзаги. Радостные моменты уик-энда
Шаблий признался, с кем говорил Ванат перед трансфером в Жирону
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта Жирона Сельта - Жирона Владислав Ванат
Николай Титюк Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Килиан МБАППЕ: «В последний раз я плакал из-за футбола...»
Футбол | 16 сентября 2025, 10:59 0
Килиан МБАППЕ: «В последний раз я плакал из-за футбола...»
Килиан МБАППЕ: «В последний раз я плакал из-за футбола...»

Француз признался, что травмы вызывают у него слезы

Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Волейбол | 15 сентября 2025, 11:22 6
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир

Состоялся очередной матч мирового первенства по волейболу

ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»
Футбол | 16.09.2025, 04:17
ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»
ВИВЧАРЕНКО: «Сыграло качество газона. Динамовцы привыкли, что поле полито»
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16.09.2025, 09:00
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Ванат більше в сезоні не забʼє а спірт уа цілуватиме його в сраку до кінця сезону ☝️
Ответить
-2
Популярные новости
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 28
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 22
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10
Бокс
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем