Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как игроки Эпицентра радовались первой исторической победе в УПЛ
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 02:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 03:36
ФОТО. Как игроки Эпицентра радовались первой исторической победе в УПЛ

Подопечные Сергея Нагорняка нанесли поражение львовскому Руху

ФК Эпицентр

13 сентября состоялся матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединок провели львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Подопечные Сергея Нагорняка одержали первую в своей истории победу в элитном дивизионе

Единственный в матче гол забил испанский легионер гостей Хоакин Сифуэнтес на 70-й минуте с пенальти (1:0).

Видеообзор матча

Николай Степанов Источник: ФК Эпицентр
