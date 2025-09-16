13 сентября состоялся матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединок провели львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Подопечные Сергея Нагорняка одержали первую в своей истории победу в элитном дивизионе

Единственный в матче гол забил испанский легионер гостей Хоакин Сифуэнтес на 70-й минуте с пенальти (1:0).

ФОТО. Как игроки Эпицентра радовались первой исторической победе в УПЛ

Видеообзор матча