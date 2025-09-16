Украина. Премьер лига16 сентября 2025, 02:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 03:36
ФОТО. Как игроки Эпицентра радовались первой исторической победе в УПЛ
Подопечные Сергея Нагорняка нанесли поражение львовскому Руху
16 сентября 2025, 02:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 03:36
13 сентября состоялся матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединок провели львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.
Подопечные Сергея Нагорняка одержали первую в своей истории победу в элитном дивизионе
Единственный в матче гол забил испанский легионер гостей Хоакин Сифуэнтес на 70-й минуте с пенальти (1:0).
Ждали пять туров. Эпицентр минимально одолел Рух
Видеообзор матча
