Реал и Барселона начнут юбилейный сезон Лиги чемпионов

Сегодня, 16 сентября, начинается этап лиги самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов 2025/26.

Для «Реала» и «Барселоны» этот сезон станет юбилейным, 30-м в самом престижном турнире Европы. Испанские гранды являются рекордсменами турнира по количеству проведенных сезонов.

13-е место по количеству сыгранных сезонов занимает донецкий «Шахтер» (19), однако, к сожалению, в этом году «горнякам» улучшить статистику не удастся.

Клубы с наибольшим количеством сезонов в Лиге чемпионов (с сезона 1992/93, включая сезон 2025/26)

30 – Реал, Барселона

29 – Бавария

27 – Порту

25 – Манчестер Юнайтед, Ювентус

22 – Арсенал

21 – Милан, Олимпиакос

20 – Челси, Боруссия Дортмунд, Бенфика

19 – Шахтер, Интер, ПСВ, Аякс