Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал и Барселона начнут юбилейный сезон Лиги чемпионов
Лига чемпионов
Реал и Барселона начнут юбилейный сезон Лиги чемпионов

Кампания 2025/26 станет для испанских грандов 30-й в истории евросоревнования

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 сентября, начинается этап лиги самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов 2025/26.

Для «Реала» и «Барселоны» этот сезон станет юбилейным, 30-м в самом престижном турнире Европы. Испанские гранды являются рекордсменами турнира по количеству проведенных сезонов.

13-е место по количеству сыгранных сезонов занимает донецкий «Шахтер» (19), однако, к сожалению, в этом году «горнякам» улучшить статистику не удастся.

Клубы с наибольшим количеством сезонов в Лиге чемпионов (с сезона 1992/93, включая сезон 2025/26)

  • 30 – Реал, Барселона
  • 29 – Бавария
  • 27 – Порту
  • 25 – Манчестер Юнайтед, Ювентус
  • 22 – Арсенал
  • 21 – Милан, Олимпиакос
  • 20 – Челси, Боруссия Дортмунд, Бенфика
  • 19 – Шахтер, Интер, ПСВ, Аякс
