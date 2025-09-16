Реал и Барселона начнут юбилейный сезон Лиги чемпионов
Кампания 2025/26 станет для испанских грандов 30-й в истории евросоревнования
Сегодня, 16 сентября, начинается этап лиги самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов 2025/26.
Для «Реала» и «Барселоны» этот сезон станет юбилейным, 30-м в самом престижном турнире Европы. Испанские гранды являются рекордсменами турнира по количеству проведенных сезонов.
13-е место по количеству сыгранных сезонов занимает донецкий «Шахтер» (19), однако, к сожалению, в этом году «горнякам» улучшить статистику не удастся.
Клубы с наибольшим количеством сезонов в Лиге чемпионов (с сезона 1992/93, включая сезон 2025/26)
- 30 – Реал, Барселона
- 29 – Бавария
- 27 – Порту
- 25 – Манчестер Юнайтед, Ювентус
- 22 – Арсенал
- 21 – Милан, Олимпиакос
- 20 – Челси, Боруссия Дортмунд, Бенфика
- 19 – Шахтер, Интер, ПСВ, Аякс
Clubs ayant le plus participations en Ligue des Champions depuis 1992/93 (2025/26 inclus) :— Stats Foot (@Statsdufoot) September 15, 2025
🇪🇸 Real Madrid 30
🇪🇸 FC Barcelone 30
🇩🇪 Bayern Munich 29
🇵🇹 FC Porto 27
🏴 Manchester United 25
🇮🇹 Juventus 25
🏴 Arsenal 22
🇮🇹 AC Milan 21
🇬🇷 Olympiakos 21
🏴 Chelsea 20
🇩🇪 Borussia…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву
Ярослав – о футболистах, которые покинули «Черноморец»