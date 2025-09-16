Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
16 сентября 2025, 00:33 | Обновлено 16 сентября 2025, 00:34
Модрич вошел в интересный рейтинг, который возглавляет Златан Ибрагимович

Хорватский полузащитник забил гол за «Милан» в возрасте 40 лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В матче третьего тура итальянской Серии А «Милан» дома победил «Болонью» со счетом 1:0.

Победным голом за «россонери» отличился 40-летний хорватский полузащитник Лука Модрич.

Благодаря этому голу хорват вошел в топ-10 самых возрастных авторов забитых мячей среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов, начиная с 2000 года.

Рекордсменом продолжает оставаться другой экс-игрок «Милана», Златан Ибрагимович, который в возрасте 41 года и 5 месяцев забил гол за «россонери» в 2023 году.

Самые возрастные авторы забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатах (с 2000 года)

  • 41 год и 5 месяцев – Златан Ибрагимович (Милан, 2023)
  • 41 год и 3 месяца – Бенжамен Ниве (Труа, 2018)
  • 41 год и 0 месяцев – Алессандро Костакурта (Милан, 2007)
  • 40 лет и 8 месяцев – Тедди Шерингем (Вест Хэм Юнайтед, 2006)
  • 40 лет и 7 месяцев – Клаудио Писарро (Вердер, 2019)
  • 40 лет и 6 месяцев – Данте (Ницца, 2024)
  • 40 лет и 4 месяца – Донато (Депортиво, 2003)
  • 40 лет и 3 месяца – Фабио Квальярелла (Сампдория, 2023)
  • 40 лет и 0 месяцев – Хорхе Молина (Гранада, 2022)
  • 40 лет и 0 месяцев – Лука Модрич (Милан, 2025)
Милан Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Лука Модрич Милан - Болонья статистика Златан Ибрагимович
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
