Модрич вошел в интересный рейтинг, который возглавляет Златан Ибрагимович
Хорватский полузащитник забил гол за «Милан» в возрасте 40 лет
В матче третьего тура итальянской Серии А «Милан» дома победил «Болонью» со счетом 1:0.
Победным голом за «россонери» отличился 40-летний хорватский полузащитник Лука Модрич.
Благодаря этому голу хорват вошел в топ-10 самых возрастных авторов забитых мячей среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов, начиная с 2000 года.
Рекордсменом продолжает оставаться другой экс-игрок «Милана», Златан Ибрагимович, который в возрасте 41 года и 5 месяцев забил гол за «россонери» в 2023 году.
Самые возрастные авторы забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатах (с 2000 года)
- 41 год и 5 месяцев – Златан Ибрагимович (Милан, 2023)
- 41 год и 3 месяца – Бенжамен Ниве (Труа, 2018)
- 41 год и 0 месяцев – Алессандро Костакурта (Милан, 2007)
- 40 лет и 8 месяцев – Тедди Шерингем (Вест Хэм Юнайтед, 2006)
- 40 лет и 7 месяцев – Клаудио Писарро (Вердер, 2019)
- 40 лет и 6 месяцев – Данте (Ницца, 2024)
- 40 лет и 4 месяца – Донато (Депортиво, 2003)
- 40 лет и 3 месяца – Фабио Квальярелла (Сампдория, 2023)
- 40 лет и 0 месяцев – Хорхе Молина (Гранада, 2022)
- 40 лет и 0 месяцев – Лука Модрич (Милан, 2025)
Luka Modrić is showing little signs of slowing down 🔥 His first AC Milan goal last night has the Croatian in the top 10 oldest top-5 league scorers this century 👴 pic.twitter.com/II8LrSKCoc— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 15, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец считает себя номером один рейтинга P4P
Ярослав объяснил свое решение