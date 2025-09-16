Модрич вошел в интересный рейтинг, который возглавляет Златан Ибрагимович

В матче третьего тура итальянской Серии А «Милан» дома победил «Болонью» со счетом 1:0.

Победным голом за «россонери» отличился 40-летний хорватский полузащитник Лука Модрич.

Благодаря этому голу хорват вошел в топ-10 самых возрастных авторов забитых мячей среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов, начиная с 2000 года.

Рекордсменом продолжает оставаться другой экс-игрок «Милана», Златан Ибрагимович, который в возрасте 41 года и 5 месяцев забил гол за «россонери» в 2023 году.

Самые возрастные авторы забитых мячей в топ-5 европейских чемпионатах (с 2000 года)

41 год и 5 месяцев – Златан Ибрагимович (Милан, 2023)

41 год и 3 месяца – Бенжамен Ниве (Труа, 2018)

41 год и 0 месяцев – Алессандро Костакурта (Милан, 2007)

40 лет и 8 месяцев – Тедди Шерингем (Вест Хэм Юнайтед, 2006)

40 лет и 7 месяцев – Клаудио Писарро (Вердер, 2019)

40 лет и 6 месяцев – Данте (Ницца, 2024)

40 лет и 4 месяца – Донато (Депортиво, 2003)

40 лет и 3 месяца – Фабио Квальярелла (Сампдория, 2023)

40 лет и 0 месяцев – Хорхе Молина (Гранада, 2022)

40 лет и 0 месяцев – Лука Модрич (Милан, 2025)