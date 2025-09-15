Другие новости15 сентября 2025, 23:54 |
ФОТО. Жена футболиста УПЛ предстала в крошечном бикини. Огонь
Марьяна Карабина влюбляет в себя...
Марьяна Карабина покорила сеть откровенным образом на закате.
Жена и возлюбленная форварда «Карпат» Ярослав Карабин – Марьяна – взорвала сеть горячей фотосессией.
На закате она позировала на террасе в крошечном бикини цвета сливок, едва прикрывающем ее тело.
Минимум ткани — максимум страсти: каждый изгиб и взгляд Маньяны стал вызовом, фанаты подчеркнули ее сексуальность.
Чому в неї писок цілий час відкритий ? 😂
