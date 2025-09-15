ФОТО. Жена футболиста УПЛ предстала в крошечном бикини. Огонь

Марьяна Карабина покорила сеть откровенным образом на закате.

Жена и возлюбленная форварда «Карпат» Ярослав Карабин – Марьяна – взорвала сеть горячей фотосессией.

На закате она позировала на террасе в крошечном бикини цвета сливок, едва прикрывающем ее тело.

Минимум ткани — максимум страсти: каждый изгиб и взгляд Маньяны стал вызовом, фанаты подчеркнули ее сексуальность.