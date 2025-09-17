Судаков признался, что его сильно удивило в Португалии
Георгию было непривычно увидеть себя в газете на заправке
23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила ориентировочно 27 миллионов евро (€6,75 млн за годовую аренду и €20,25 млн за выкуп контракта в 2026 году).
Георгий привыкает к жизни в Португалии и рассказал болельщикам, что для него стало тут необычным.
«Не привычно видеть себя в газете на заправке», — написал Судаков в Телеграме.
Переход украинского хавбека в ряды «орлов» вошел в список самых дорогих продаж в истории «Шахтера», а также в рейтинг самых дорогих трансферов украинского футбола.
