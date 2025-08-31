Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Португалия
31 августа 2025, 01:09 |
476
0

Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола

Кто занимает первое место в рейтинге?

ФК Бенфика. Георгий Судаков

Георгий Судаков официально стал игроком португальской «Бенфики». «Орлы» заплатили «Шахтеру» за украинца примерно 27 млн евро.

Трансфер украинского полузащитника вошел в десятку самых дорогих в истории украинского футбола.

Рекордсменом продолжает оставаться Михаил Мудрик, который в сезоне 2022/23 перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов

  1. 70.00 млн евро – Михаил Мудрик (2022/23, из Шахтера в Челси)
  2. 63.00 млн евро – Илья Забарный (2025/26, из Борнмута в ПСЖ)
  3. 43.88 млн евро – Андрей Шевченко (2006/07, из Милана в Челси)
  4. 35.00 млн евро – Александр Зинченко (2022/23, из Манчестер Сити в Арсенал)
  5. 30.50 млн евро – Артем Довбик (2024/25, из Жироны в Рому)
  6. 27.00 млн евро – Георгий Судаков (2025/26, из Шахтера в Бенфику)
  7. 25.00 млн евро – Дмитрий Чигринский (2009/10, из Шахтера в Барселону)
  8. 25.00 млн евро – Андрей Ярмоленко (2017/18, из Динамо в Боруссию Дортмунд)
  9. 23.91 млн евро – Андрей Шевченко (1999/00, из Динамо в Милан)
  10. 23.50 млн евро – Виталий Миколенко (2021/22, из Динамо в Эвертон)
Бенфика трансферы финансы Дмитрий Чигринский Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу статистика Михаил Мудрик трансферы УПЛ Георгий Судаков Илья Забарный Андрей Шевченко Александр Зинченко Артем Довбик Андрей Ярмоленко Виталий Миколенко
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
