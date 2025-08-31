Португалия31 августа 2025, 01:09 |
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Кто занимает первое место в рейтинге?
Георгий Судаков официально стал игроком португальской «Бенфики». «Орлы» заплатили «Шахтеру» за украинца примерно 27 млн евро.
Трансфер украинского полузащитника вошел в десятку самых дорогих в истории украинского футбола.
Рекордсменом продолжает оставаться Михаил Мудрик, который в сезоне 2022/23 перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
- 70.00 млн евро – Михаил Мудрик (2022/23, из Шахтера в Челси)
- 63.00 млн евро – Илья Забарный (2025/26, из Борнмута в ПСЖ)
- 43.88 млн евро – Андрей Шевченко (2006/07, из Милана в Челси)
- 35.00 млн евро – Александр Зинченко (2022/23, из Манчестер Сити в Арсенал)
- 30.50 млн евро – Артем Довбик (2024/25, из Жироны в Рому)
- 27.00 млн евро – Георгий Судаков (2025/26, из Шахтера в Бенфику)
- 25.00 млн евро – Дмитрий Чигринский (2009/10, из Шахтера в Барселону)
- 25.00 млн евро – Андрей Ярмоленко (2017/18, из Динамо в Боруссию Дортмунд)
- 23.91 млн евро – Андрей Шевченко (1999/00, из Динамо в Милан)
- 23.50 млн евро – Виталий Миколенко (2021/22, из Динамо в Эвертон)
