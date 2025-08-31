Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола

Георгий Судаков официально стал игроком португальской «Бенфики». «Орлы» заплатили «Шахтеру» за украинца примерно 27 млн евро.

Трансфер украинского полузащитника вошел в десятку самых дорогих в истории украинского футбола.

Рекордсменом продолжает оставаться Михаил Мудрик, который в сезоне 2022/23 перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов