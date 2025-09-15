Агент: «Как только Ванат это сделал, Динамо решило его отпустить»

Известный агент Вадим Шаблий рассказал, как состоялся переход украинского нападающего Владислава Ваната из киевского «Динамо» в каталонскую «Жирону»:

«Переговоры с «Жироной» проходили довольно динамично. Клуб с самого начала проявил большой интерес. Его скаутский отдел давно следил за Владиславом и уже хорошо знал украинских игроков. Что касается самого процесса переговоров, «Жирона» действовала с высоким профессионализмом. Они представили официальное предложение, которое обсудили все стороны, и сразу обозначили роль, которую они видели для игрока в команде.

Как только Влад выразил желание присоединиться к новому клубу, «Динамо» с уважением приняло его решение и отпустило молодого игрока на взаимовыгодных условиях. Очень важно дать молодым игрокам возможность развиваться, ведь только тогда они смогут полностью реализовать свой потенциал».