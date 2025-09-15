Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Агент: «Как только Ванат это сделал, Динамо решило его отпустить»
Испания
15 сентября 2025, 23:51 | Обновлено 15 сентября 2025, 23:52
Агент: «Как только Ванат это сделал, Динамо решило его отпустить»

Вадим Шаблий рассказал, как произошел переход Владислава в Жирону

ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Известный агент Вадим Шаблий рассказал, как состоялся переход украинского нападающего Владислава Ваната из киевского «Динамо» в каталонскую «Жирону»:

«Переговоры с «Жироной» проходили довольно динамично. Клуб с самого начала проявил большой интерес. Его скаутский отдел давно следил за Владиславом и уже хорошо знал украинских игроков. Что касается самого процесса переговоров, «Жирона» действовала с высоким профессионализмом. Они представили официальное предложение, которое обсудили все стороны, и сразу обозначили роль, которую они видели для игрока в команде.

Как только Влад выразил желание присоединиться к новому клубу, «Динамо» с уважением приняло его решение и отпустило молодого игрока на взаимовыгодных условиях. Очень важно дать молодым игрокам возможность развиваться, ведь только тогда они смогут полностью реализовать свой потенциал».

Вадим Шаблий Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Sport.es
