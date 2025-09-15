Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Усик сыграл 17 минут в первом тайме, после чего был заменен
Португалия
15 сентября 2025, 23:07
После первого тайма Легенды Португалии впереди 1:0 благодаря голу Паулеты

Александр Усик

15 сентября в 22:00 в Лиссабоне проходит благотворительный футбольный матч легенд.

На стадионе «Жозе Алваладе» играют Легенды Португалии и Легенды мира. Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Знаменитый украинский боксер Александр Усик сыграл 17 минут в первом тайме (с 22-й по 39-ю), после чего был заменен.

Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.

