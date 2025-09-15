ФОТО. Усик сыграл 17 минут в первом тайме, после чего был заменен
После первого тайма Легенды Португалии впереди 1:0 благодаря голу Паулеты
15 сентября в 22:00 в Лиссабоне проходит благотворительный футбольный матч легенд.
На стадионе «Жозе Алваладе» играют Легенды Португалии и Легенды мира. Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик сыграл 17 минут в первом тайме (с 22-й по 39-ю), после чего был заменен.
Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.
