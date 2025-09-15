Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Усик вышел на замену за звезд мира на 22-й минуте матча в Лиссабоне
Португалия
15 сентября 2025, 22:40 | Обновлено 15 сентября 2025, 22:45
847
1

ФОТО. Усик вышел на замену за звезд мира на 22-й минуте матча в Лиссабоне

В столице Португалии проходит благотворительный футбольный матч легенд

15 сентября 2025, 22:40 | Обновлено 15 сентября 2025, 22:45
847
1
ФОТО. Усик вышел на замену за звезд мира на 22-й минуте матча в Лиссабоне
Setanta Sports. Александр Усик

15 сентября в 22:00 в Лиссабоне проходит благотворительный футбольный матч легенд.

На стадионе «Жозе Алваладе» играют Легенды Португалии и Легенды мира. Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Знаменитый украинский боксер Александр Усик вышел на замену за звезд мира на 22-й минуте.

Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.

ФОТО. Усик вышел на замену за звезд мира на 22-й минуте

По теме:
ВИДЕО. Как Паулета открыл счет в матче Легенд Португалии и Легенд мира
ФОТО. Усик сыграл 17 минут в первом тайме, после чего был заменен
ВИДЕО. Как Усик вышел на замену в благотворительном матче в Лиссабоне
Лиссабон фото Александр Усик благотворительные матчи стадион Жозе Алваладе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Волейбол | 15 сентября 2025, 11:22 6
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир

Состоялся очередной матч мирового первенства по волейболу

Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 15 сентября 2025, 21:07 0
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву

Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Футбол | 15.09.2025, 15:47
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Бокс | 15.09.2025, 06:14
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Бокс | 15.09.2025, 05:36
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
цікаво чому запросили все ж таки Усика якщо він до футболу не має майже нічого спільного
Ответить
0
Популярные новости
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 27
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем