Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Последняя игра Барселоны вошла в топ крупнейших побед Ла Лиги с 2016/17
Испания
15 сентября 2025, 19:51 |
«Валенсия» уже два года подряд проигрывает «каталонцам» на выезде с разницей в 6 мячей

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура испанской Ла Лиги «Барселона» победила на своем поле «Валенсию» со счетом 6:0.

Эта победа стала одной из 10 крупнейших за последние 10 сезонов чемпионата Испании.

Интересным фактом является то, что и в прошлом сезоне «Барселона» с такой же разницей победила «Валенсию» дома (7:1).

Вспомним матчи, в которых были зафиксированы счета с большой разницей.

Топ-10 крупнейших побед в Ла Лиге за последние 10 сезонов

  • 2024/25: Барселона – Вальядолид – 7:0
  • 2023/24: Райо Вальекано – Атлетико – 0:7
  • 2023/24: Жирона – Гранада – 7:0
  • 2018/19: Барселона – Уэска – 8:2
  • 2024/25: Атлетик – Вальядолид – 7:1
  • 2016/17: Атлетико – Гранада – 7:1
  • 2017/18: Реал – Депортиво – 7:1
  • 2016/17: Барселона – Осасуна – 7:1
  • 2024/25: Барселона – Валенсия – 7:1
  • 2025/26: Барселона – Валенсия – 6:0
По теме:
Чемпион мира-2018 в составе Франции неожиданно завершает карьеру
Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
В соцсетях похоронили экс-игрока Барселоны. Футболист сообщил, что жив
Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Барселона - Валенсия статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
