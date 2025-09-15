Последняя игра Барселоны вошла в топ крупнейших побед Ла Лиги с 2016/17

В матче четвертого тура испанской Ла Лиги «Барселона» победила на своем поле «Валенсию» со счетом 6:0.

Эта победа стала одной из 10 крупнейших за последние 10 сезонов чемпионата Испании.

Интересным фактом является то, что и в прошлом сезоне «Барселона» с такой же разницей победила «Валенсию» дома (7:1).

Вспомним матчи, в которых были зафиксированы счета с большой разницей.

Топ-10 крупнейших побед в Ла Лиге за последние 10 сезонов

2024/25: Барселона – Вальядолид – 7:0

2023/24: Райо Вальекано – Атлетико – 0:7

2023/24: Жирона – Гранада – 7:0

2018/19: Барселона – Уэска – 8:2

2024/25: Атлетик – Вальядолид – 7:1

2016/17: Атлетико – Гранада – 7:1

2017/18: Реал – Депортиво – 7:1

2016/17: Барселона – Осасуна – 7:1

2024/25: Барселона – Валенсия – 7:1

2025/26: Барселона – Валенсия – 6:0