Последняя игра Барселоны вошла в топ крупнейших побед Ла Лиги с 2016/17
«Валенсия» уже два года подряд проигрывает «каталонцам» на выезде с разницей в 6 мячей
В матче четвертого тура испанской Ла Лиги «Барселона» победила на своем поле «Валенсию» со счетом 6:0.
Эта победа стала одной из 10 крупнейших за последние 10 сезонов чемпионата Испании.
Интересным фактом является то, что и в прошлом сезоне «Барселона» с такой же разницей победила «Валенсию» дома (7:1).
Вспомним матчи, в которых были зафиксированы счета с большой разницей.
Топ-10 крупнейших побед в Ла Лиге за последние 10 сезонов
- 2024/25: Барселона – Вальядолид – 7:0
- 2023/24: Райо Вальекано – Атлетико – 0:7
- 2023/24: Жирона – Гранада – 7:0
- 2018/19: Барселона – Уэска – 8:2
- 2024/25: Атлетик – Вальядолид – 7:1
- 2016/17: Атлетико – Гранада – 7:1
- 2017/18: Реал – Депортиво – 7:1
- 2016/17: Барселона – Осасуна – 7:1
- 2024/25: Барселона – Валенсия – 7:1
- 2025/26: Барселона – Валенсия – 6:0
Tras el 7-1 del pasado mes de enero, el FC Barcelona volvió a golear al Valencia CF en la visita del conjunto che al cuadro azulgrana.— Transfermarkt.es (@TMes_news) September 15, 2025
✴️ https://t.co/6fNDjHvLpS#FCBarcelonaValencia #LaLiga pic.twitter.com/duCj5Z1IFM
