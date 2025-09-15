Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, последним местом которого был криворожский Кривбасс, рассказал, когда планирует вернуться к тренерской деятельности.

– Уже соскучились по тренерской работе или кайфуете от статуса временно безработного?

– Если что-то будет действительно интересно, можно будет разговаривать, а так… – заявил Юрий.

Юрий Вернидуб покинул расположение криворожского Кривбасса по завершению прошлого сезона Украинской Премьер-лиги. Летом криворожскую команду возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен.