Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 18:37
1

Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе

Специалист ждет хорошего предложения

Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, последним местом которого был криворожский Кривбасс, рассказал, когда планирует вернуться к тренерской деятельности.

– Уже соскучились по тренерской работе или кайфуете от статуса временно безработного?

– Если что-то будет действительно интересно, можно будет разговаривать, а так… – заявил Юрий.

Юрий Вернидуб покинул расположение криворожского Кривбасса по завершению прошлого сезона Украинской Премьер-лиги. Летом криворожскую команду возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
